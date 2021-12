Le pari NBA du jour, spécial 5 majeur boosté : 20 points minimum pour chaque joueur, qui va régaler en attaque cette nuit ?

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 6 décembre, c’est un joli petit programme que nous offre la NBA avec dix matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, et aujourd’hui on a décidé de vous proposer cinq cotes boostées histoire de varier les plaisirs tout en augmentant encore plus vos gains en cas de pari gagnant.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

Voici le 5 majeur de cotes boostées de ce lundi :

20 points ou plus, l’analyse fine !

Dejounte Murray contre les Suns (2,45 au lieu de 2,05) : les Spurs cartonnent en ce moment et Dejounte Murray n’est pas étranger à ça. Sur ses cinq derniers matchs, il a dépassé quatre fois la barre des 20 points et tourne à 22,2 unités de moyenne sur cette même période. Le pari est donc séduisant, mais l’adversaire est loin d’être idéal. Les Suns, c’est tout simplement la deuxième meilleure défense de la NBA. Avec Mikal Bridges et Cie en face, ça risque d’être un poil tendu.

Cade Cunningham contre le Thunder (3,00 au lieu de 2,50) : Cade Cunningham a eu du mal pour ses débuts en NBA mais plus on avance, plus le premier choix de la dernière Draft semble à l’aise. Ses deux dernières sorties ? 26 points contre Portland et 19 face aux Suns. Beaucoup plus efficace au tir (18/28 au tir sur les deux matchs, dont 8/12 à 3-points), Cade est vraiment sur une bonne dynamique et on se dit qu’il pourrait continuer ses belles perfs face à la faible équipe du Thunder. Une équipe du Thunder qui – on le rappelle – a accordé… 152 points aux Grizzlies y’a quelques jours.

Andrew Wiggins contre le Magic (2,45 au lieu de 2,05) : en matière de dynamique, Andrew Wiggins a connu mieux. Peut-être un peu perturbé par un bobo au dos, l’ailier de Golden State n’a pas atteint la vingtaine depuis quatre matchs. Et pourtant, on parle d’un joueur qui tourne à plus de 18 points de moyenne sur la saison. Du coup, c’est peut-être mieux de passer son chemin, surtout que Golden State pourrait exploser Orlando en un quart-temps et ainsi faire reposer Wiggins et les autres titulaires.

Jaren Jackson Jr. contre le Heat (3,00 au lieu de 2,50) : grosse cote ici, et surtout cote intéressante. Sans Ja Morant, Jaren Jackson Jr. monte clairement en puissance au scoring, comme le montre sa moyenne de points sur les quatre derniers matchs de Memphis (20,5). Il est notamment monté à 27 et 25 points récemment. Peut-il refaire le coup contre Miami ? L’adversaire est solide mais dans le même temps, le Heat sera privé de Bam Adebayo à l’intérieur et possiblement de Jimmy Butler. Bref, y’a une ouverture.

Nikola Vucevic contre les Nuggets (2,65 au lieu de 2,20) : Nikola Vucevic a connu un petit retard à l’allumage en attaque cette saison. Mais depuis son retour du protocole COVID, le pivot des Bulls fait plutôt le taf : 30 points contre les Hornets, 27 contre les Knicks, autant dire que ça va mieux. D’un match à l’autre, Vucevic peut scorer comme être discret (seulement 11 unités lors de sa dernière sortie par exemple), mais on imagine qu’il voudra briller face au MVP Nikola Jokic. De quoi atteindre la vingtaine ?

01h00 : Hornets (3,30) – Sixers (1,40)

01h00 : Pistons (1,55) – Thunder (2,70)

01h00 : Pacers (1,46) – Wizards (3,05)

01h30 : Heat (1,58) – Grizzlies (2,65)

02h00 : Bucks (1,41) – Cavaliers (3,30)

02h00 : Timberwolves (1,77) – Hawks (2,25)

02h00 : Bulls (1,69) – Nuggets (2,50)

03h00 : Suns (1,33) – Spurs (3,75)

04h00 : Trail Blazers (2,35) – Clippers (1,74)

04h00 : Warriors (1,06) – Magic (10,00)

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

