Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 2 mai, c’est un joli programme que nous propose la NBA avec deux nouveaux matchs de demi-finale de conférence. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

01h30 : Heat (1,30) – Sixers (3,80)

04h00 : Suns (1,44) – Mavericks (3,00)

Le pari qu’on sent bien

Deandre Ayton marque minimum 20 points contre les Mavericks (2,10) : parmi les joueurs des Suns qui ont brillé au premier tour des Playoffs, il y a Deandre Ayton. Plus de 20 points par match à 70% de réussite au tir, autant dire qu’il est en pleine forme. Au total, le pivot de Phoenix a atteint la vingtaine à quatre reprises sur six matchs et on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas continuer sur sa belle dynamique. Les Mavs ne sont pas réputés pour la puissance de leur raquette, Devin Booker n’est peut-être pas encore à 100%, et la connexion Ayton – Chris Paul n’a peut-être jamais été aussi efficace. Avec une belle cote à 2,10, y’a moyen de faire quelque chose. Et Jason Kidd l’a dit lui-même, les intérieurs des Suns savent marquer des paniers contrairement à ceux du Jazz.

Une petite folie pour finir ?

Les Sixers créent la surprise en s’imposant chez le Heat (3,80) : sans grande surprise, peu de personnes voient les Sixers résister à Miami sans Joel Embiid. Mais on a vu hier à Boston que tout était possible sur un Game 1, même pour les équipes diminuées par les blessures. Malgré l’absence de Jojo, Philly possède toujours du James Harden, du Tyrese Maxey et du Tobias Harris, donc attention à ne pas les rayer trop vite de la carte. De plus, côté Miami, Kyle Lowry sera également absent tandis que pas mal de monde possède quelques petits pépins. Le genou de Jimmy Butler (forfait lors du dernier match), un petit rhume pour Tyler Herro, le mollet de P.J. Tucker, l’ischio de Max Strus… tous ces gars-là devraient pouvoir tenir leur place ce soir mais il y a peut-être un coup à jouer pour Philly.

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

