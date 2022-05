Alerte tacle à la carotide : Jason Kidd s’est exprimé en conférence de presse pour évoquer les différentes oppositions de la série Suns – Mavericks qui commencera ce soir. Quand on lui a demandé de parler de la peinture, le technicien de Dallas n’hésite pas à ranger Rudy Gobert et Hassan Whiteside un tiroir en dessous Deandre Ayton et… JaVale McGee. Ça pique comme dirait l’autre.

Et bien, il n’a pas fallu longtemps pour que Jason Kidd envoie une grosse bastos dans les dents du secteur intérieur du Jazz. Selon le coach des Mavericks, Rudy Gobert et Hassan Whiteside ne boxent pas dans la même catégorie que Deandre Ayton et JaVale McGee lorsqu’il s’agit d’inscrire des points sous le panier. La déclaration a été recueillie par le journaliste des Mavs Doyle Rader (Mavs Moneyball), et ne manquera pas de faire parler.

« Nous devons nous adapter. Notre plan de jeu utilisé contre Utah ne va pas fonctionner contre les Suns. […] Ils peuvent nous agresser dans la peinture, avec McGee et Ayton. Ce ne sont pas Gobert et Whiteside. Ces gars peuvent mettre le ballon dans le panier. Donc nos intérieurs seront testés. »

Roudi ne s’est fendu que de 12 points de moyenne dans la série contre Dallas et a été assez globalement ignoré par ses coéquipiers, même s’il a quand même été l’auteur du panier de la victoire à Utah lors du Game 4. Quant à Whiteside, il n’a pas du tout pesé en attaque (1,8 point de moyenne, youhou), tout ça alors que les Mavs ne sont quand même pas réputés pour leur raquette. Côté Suns ? Deandre Ayton a lâché une grosse série contre les Pelicans (20,5 points de moyenne à 70% au tir) tandis que JaVale McGee l’a bien secondé (8,3 points à… 81% au tir en sortie de banc). Alors oui, en matière de stats pures, Jason Kidd a des arguments pour se backer et il est tout à fait honnête de considérer Ayton comme le meilleur attaquant du lot. Pour autant, reléguer la Gob’ et Whiteside au niveau d’un joueur comme JaVale McGee, il y a peut-être matière à causer cinq minutes. Là encore, ces pivots n’ont pas les mêmes qualités et ceux des Suns ont d’abord une plus-value offensive à apporter. De cette déclaration ressort ainsi une certaine forme… d’arrogance quand même.

Fait cocasse, on rappelle que les premières rumeurs de transferts associées au nom de Rudy Gobert émanaient de Dallas. Ça promet un moment sympathique si jamais tout cela devient réalité et que le coach texan doit introduire RG en conférence de presse. Bref, on a hâte de voir ce que les géants du Jazz vont répondre, mais ça s’annonce bien sucré.

Une petite déclaration pimentée de temps en temps, ça fait jamais de mal pour créer des rivalités et animer l’esprit de revanche de certains joueurs. Avec cette punchline, on est désormais certain que Rudy et Hassan auront à cœur de dégommer les Mavericks dès leur prochaine confrontation… peu importe le maillot sur leurs épaules.

Source texte : Doyle Rader