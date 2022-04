Les Mavs seraient sur la piste Rudy Gobert : bientôt un duo franco-slovène impitoyable à Dallas ?

Et si Rudy Gobert prenait bientôt un nouveau départ en NBA ? Selon une rumeur récente, une autre franchise attendrait le bon moment pour fondre sur le pivot tricolore. L’équipe en question ? Les Dallas Mavericks.

Cinq défaites en six matchs, la perte de l’avantage du terrain pour la postseason, une ambiance de plus en plus hostile dans les vestiaires, il ne faut pas avoir fait Polytechnique pour se rendre compte que tout ne va pas comme sur des roulettes à Salt Lake City. Beaucoup font même le pari que la franchise est au bord de l’implosion et qu’une élimination précoce en Playoffs pourrait entrainer un jeu de chaises musicales. Qui serait alors en première ligne ? Impossible de ne pas penser à Quin Snyder, certes en poste depuis huit saisons mais qui n’a jamais dépassé le second tour en Playoffs malgré des bons bilans en régulière. Tim MacMahon d’ESPN nous sort un autre nom de son chapeau et il s’agit de Rudy Gobert ! Selon l’insider, invité au podcast de Zach Lowe, Dallas serait plus qu’intéressé à l’idée de se positionner sur le pivot tricolore, si ce dernier venait à être disponible sur le marché.

Mavericks would have significant interest in Jazz C Rudy Gobert if he’s available on the market per information from internal and external sources to ESPN’s Tim MacMahon 👀 #MFFL (🎙: The Lowe Post Podcast) pic.twitter.com/qBLR954xDg — Kevin Gray Jr. (@KevinGraySports) April 1, 2022

Luka Doncic pour dynamiter l’attaque, Rudy Gobert pour verrouiller une défense qui a déjà bien step-up cette saison (7ème defensive rating contre 21 l’an dernier), sans oublier un pick-and-roll qui enverrait du lourd, on connait une fanbase qui ne dirait sans doute pas non à un tel duo dans le Texas. Pourtant, et même s’il est sympa de se projeter sur la force de frappe de ce tandem, il reste plusieurs inconnues à cette équation. Primo, il faut que Utah se vautre dans les grandes lignes pour favoriser un possible chamboulement au sein de l’effectif, c’est pas fait pour le moment. Ensuite, il faut trouver l’offre qui poussera Justin Zanik et Danny Ainge à avoir des maux de tête. Rudy est sous contrat jusqu’en 2025, à minima, et il touchera 38 millions de dollars sur la prochaine saison. Pour le récupérer, il faudra donc envoyer une grosse contrepartie et c’est pas dit que Dallas ait les assets pour convaincre son rival. Enfin, impossible de ne pas toucher un mot sur un point plutôt important : la relation entre Luka Doncic et Rudy Gobert. Plus d’une fois cette saison, le meneur et le pivot se sont pris le chou sur le terrain, bombant le torse et balançant du trashtalking à tout va. Cela ne veut évidemment pas dire qu’ils ne peuvent pas être coéquipiers, MacMahon explique d’ailleurs que Rudy serait chaud pour jouer avec Luka, mais cela demandera peut-être un petit entretien en tête-à-tête en début de saison pour mettre certaines choses à plat. Pour viser le Larry O’Brien, quelque chose nous dit qu’ils seront prêts à oublier pas mal de rancœurs passés.

Si le Jazz songe un jour à se débarasser de Rudy Gobert, ils savent qu’ils n’ont qu’un coup de fil à passer pour voir débarquer les Mavs. Tim MacMahon parle d’un vrai intérêt de Dallas pour récupérer le pivot français. Alors, un ticket Luka-Gobzilla pour la saison prochaine, on y croit ou pas ?

