Nikola Jokic dans le Top 10 des cinq catégories statistiques en mars : une première depuis Kareem Abdul-Jabbar en 1976, paye ton mois de dingo

Héroïque et indispensable avec les Nuggets, Nikola Jokic n’en finit plus de nous claquer des dingueries. Le Serbe vient de boucler le mois de mars avec une domination statistique qu’on n’avait plus vue depuis Kareem Abdul-Jabbar. Pas dégueu comme comparaison.

Si Denver a toujours une chance de jouer le Top 6, et les Playoffs de manière générale, c’est grâce à l’abattage monstrueux de Nikola Jokic soir après soir. Avec 26,6 points, 13,6 rebonds et 8 passes de moyenne, le Joker a réussi à faire encore mieux que la saison passée, elle-même couronnée d’un titre de MVP. Encore en lice pour un doublé, la star de Denver donne vraiment tout pour offrir une chance de gagner à son équipe et il n’a jamais semblé si polyvalent. Sur le mois de mars, Jokic a même réussi une performance folle puisqu’il est présent dans le Top 10 des cinq catégories statistiques. On va reformuler : il fait partie des 10 meilleurs marqueurs, passeurs, intercepteurs, bloqueurs et rebondeurs sur le mois écoulé. On pourrait croire qu’il s’agit de quelque chose déjà effectué par des LeBron James, Russell Westbrook and co, ceux qui ont l’habitude de noircir la feuille. Et bien non. Pour retrouver trace d’un joueur qui domine autant un mois, il faut remonter à mars (décidément) 1976 et le prime de Kareem Abdul-Jabbar, tout juste arrivé du côté des Lakers.

We know it’s April 1st… But this is no Jok-ing matter. Nikola Jokic in March:

449 PTS (3rd in NBA)

191 REB (2nd)

119 AST (5th)

25 STL (T-7th)

21 BLK (T-6th) The Joker is the 2nd player ever to finish a month top-10 in all 5 categories since blocks and steals became official. pic.twitter.com/JVokt0NEQH — ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 1, 2022

On sait que certains vont dire qu’il ne s’agit que d’une stat balancée mais elle reste assez folle et ça montre le niveau de domination de Nikola Jokic en 2022, mais aussi à quel point son équipe ne peut se passer de lui. En rivalité avec Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo pour la grosse statuette, le Joker sait que chaque élément aura son importance pour gratter les voix qu’il lui manque et ces accomplissements historiques vont forcément impacter l’esprit des votants d’ici quelques semaines. Un point intéressant à noter d’ailleurs et qui ne manquera pas de faire sourire les fans des Rocheuses : lors de cette fameuse saison 1975-76, le vainqueur du MVP s’appelle… Kareem Abdul-Jabbar, son quatrième sur les six remportés durant sa carrière. À voir si ce petit clin d’œil du destin saura porter chance au chouchou de la Ball Arena. Il lui reste 4 matchs pour mettre tout le monde d’accord et valider une nouvelle couronne avant de débuter une postseason qui devrait être particulièrement relevée à l’Ouest. Bon courage le Joker !

Nikola Jokic se démultiplie pour aider les Nuggets et on n’avait plus vu un tel apport dans la Ligue depuis Kareem Abdul-Jabbar en 1976 ! Quelque chose nous dit que le Serbe ne dirait pas non à une belle collection de statuettes, à l’image de son aîné.

Source texte : ESPN Stats & Info