Programme NBA : des matchs à l’heure de l’apéro et un Final Four NCAA en dessert, que demande le peuple

Petite douceur offerte par Adam Silver et consorts ce soir, puisqu’on aura le droit de déguster du NBA Basketball dès 18h30. Pour les couche-tard et autres accros au café, pas de panique puisque les plus grosses affiches auront lieu dans la nuit. Et en prime, BeIN nous propose les deux demi-finales du Final Four NCAA, la pura vida. Envoyez le programme NBA !

# Le programme du samedi 2 avril

18h30 : Sixers – Hornets (en direct sur BeIN Sports 4)

: Sixers – Hornets (en direct sur BeIN Sports 4) 19h : Knicks – Cavaliers

: Knicks – Cavaliers 1h30 : Hawks – Nets

: Hawks – Nets 2h : Bulls – Heat (en direct sur BeIN Sports 4)

: Bulls – Heat (en direct sur BeIN Sports 4) 2h30 : Warriors – Jazz

Et en bonus, le gratin du basket universitaire !

0h : Villanova – Kansas (en direct sur BeIN Sports 1)

: Villanova – Kansas (en direct sur BeIN Sports 1) 2h45 : North Carolina – Duke (en direct sur BeIN Sports 1)

# Le match de la nuit, enfin selon nous

Bulls – Heat (2h) : Duel intense en prévision entre le cinquième et le premier de l’Est. Pourquoi ? Primo, car les adversaires du soir ont tous les deux besoin de gagner. Chicago est actuellement cinquième, et perdre signifierait d’une part laisser une cartouche aux Raptors pour passer devant, d’autre part laisser une lueur d’espoir pour Cleveland de sortir du Play-in. Le Heat doit lui conserver son trône, pour espérer recevoir le plus longtemps possible en Playoffs. Pas question de perdre donc puisque les Bucks d’un dénommé Giannis « Zeus » Antetokounmpo sont à l’affût. Deuzio, bah tout simplement parce que dans ces deux équipes, y’a une ribambelle de mecs capables de poser un classique en mode torche humaine, de Jimmy Butler à DeMar DeRozan en passant par Tyler Herro et Zach LaVine. Vous êtes pas sûrs ? Demandez aux fans des Clippers ce qu’il s’est passé jeudi quand DeMar s’est fâché.

# À surveiller également

Les Hornets se déplacent en Pennsylvanie pour en découdre avec les Sixers. Déplacement compliqué mais il y a une place en Play-in à assurer. À noter le retour de Gordon Hayward, a.k.a. le roux le plus stylé de Caroline du Nord, absent depuis près de deux mois.

Les Cavs se déplacent à New York. On allait dire match tendu, mais bon New York est en vacances dans dix jours.

Kevin Durant et Kyrie Irving contre Trae Young au Barclays Center, ça va envoyer du pâté donc attention à vos picks #TTFL.

Draymond Green affronte Rudy Gobert en fin de soirée, l’occasion de voir les deux meilleurs amis de la ligue (non) en action.

Et bien sûr, les quatre meilleures équipes de basket universitaire des États-Unis au Final Four NCAA ! Pendant qu’à 18 ans, on jouait contre l’équipe 3 de Chambretaud Basket, eux s’affrontent devant tout un pays. Immanquable.

Téma la bête de soirée ! Entre NBA et NCAA, il y en aura pour tout le monde donc pas le droit de râler, et rendez-vous à 18h30 !