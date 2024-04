C’est pas un programme qui s’annonce ce soir, c’est un FESTIN. Envoyez le menu !

Le programme de la nuit :

En NBA :

21h30 : Mavs – Rockets

21h30 : Clippers – Cavs

23h : Pacers – Heat

0h : Celtics – Blazers

0h : Hornets – Thunder

0h : Magic – Bulls

0h : Raptors – Wizards

0h : Suns – Pels

1h : Bucks – Knicks

1h : Spurs – Sixers

1h30 : Nets – Kings

2h30 : Warriors – Jazz

4h : Lakers – Wolves

En NCAAW :

21h : Iowa vs South Carolina

Le match à ne pas rater : Spurs – Sixers

On sera évidemment devant la téloche à 21h, et pas sur TF1. Mais s’il fallait faire ressortir un match du programme de ce soir ? On enfilerait notre plus beau béret pour vous parler de Spurs – Sixers, pour un duel entre le meilleur joueur français et celui qui aurait pu devenir son lieutenant en Équipe de France, ouais on taquine. Joel Embiid est de retour depuis trois matchs et il fait du sale tout en poussant son équipe vers la sixième place de l’Est, et il ne reste que quatre ou cinq occasions à Victor Wembanyama pour valider un sextuple-double, un seven by seven ou quelque chose comme ça. Alors rendez-vous à 1h du matin, avec la feuille de stats !

Mais aussi …

Un derby texan, sans Pornhub et probablement sans victoire pour les Rockets

Clippers – Cavs à 21h30, ou l’assurance de voir Paul George à 4/17 au tir

Pacers – Heat, énorme choc en vue de la lutte pour la sixième place à l’Est

Celtics – Blazers, ça peut vite finir en 155-38

Le Thunder doit se remettre la tête à l’endroit face aux Hornets

Raptors – Wizards, un match qui ressemble à une punition

Le Magic a l’occasion de se rapprocher du podium de l’Est face aux Bulls

Suns – Pels, un match entre deux équipes aux dynamiques contraires

Les Bucks sont un peu nuls en ce moment, les Knicks vont-ils leur mettre la tête sous l’eau ?

Les Kings n’ont pas le droit de perdre à Brooklyn

Les Warriors devraient en mettre 40 au Jazz

Un gros choc pour finir la soirée, entre des Lakers qui rêvent de la sixième place de l’Ouest et des Wolves qui veulent la première.

Les Français