Programme NBA : Brook Lopez de retour face au Jazz, les Bucks vont enfin s’essayer au complet

Ça y est, le week-end est fini, on enchaîne avec une semaine remplie de NBA. Des Cavaliers en déplacement à Los Angeles, un duel pour le MVP et le retour de Brolo, une belle soirée s’annonce sur nos écrans. Envoyez le programme !

# LE PROGRAMME DU LUNDI 14 MARS

0h : Cavs – Clippers (en direct sur BeIN Sports 4)

0h30 : Hawks – Blazers

0h30 : Sixers – Nuggets (en direct sur BeIN Sports 1)

1h : Thunder – Hornets

1h30 : Spurs – Wolves

3h : Warriors – Wizards

3h : Kings – Bulls

3h : Jazz – Bucks

3h30 : Lakers – Raptors (en direct sur BeIN Sports 4)

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Sixers – Nuggets (0h30) : Joel Embiid vs Nikola Jokic, les deux favoris pour le titre de MVP cette saison s’affrontent ce soir ! Ce n’est pas assez pour vous ? Les deux intérieurs seront en opposition directe sur toute la rencontre ! On le sait, ce genre de matchup va rester dans la tête des votants pour déterminer qui des deux sera élu MVP. Outre ce match dans le match, la rencontre fait s’opposer deux des meilleures équipes du moment. Seuls Aaron Gordon et Zeke Nnaji sont notés questionnables, tandis que Danny Green est toujours absent. Dernier argument : le match n’est qu’à 00h30 ! Vous n’avez donc plus aucune raison de ne pas être devant ce choc.

# L’AUTRE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Jazz – Bucks (3h) : après avoir assisté au choc entre Sixers et Nuggets, n’allez pas vous coucher, un magnifique Jazz – Bucks vous attend ! Déjà, parce que c’est l’occasion de voir Rudy Gobert, le favori pour le DPOY, face à Giannis Antetokounmpo, troisième dans la course au MVP et aussi mentionné pour le trophée de DPOY. Mais surtout car c’est le grand retour de Brook Lopez après plusieurs mois d’absence. Combien de temps va-t-il jouer ? À quel niveau ? Le seul moyen d’avoir cette réponse, c’est de voir le match. On se donne rendez-vous à 3h pour la deuxième affiche de la nuit.

# À SURVEILLER ÉGALEMENT

Les Cavs n’ont qu’un match d’avance sur les Raptors et doivent gagner face aux Clippers pour conserver cette avance.

Ça tombe bien, les Clippers ont sécurisé leur 8ème place et ne peuvent plus jouer grand-chose.

Vont-ils se laisser faire pour autant ? Sûrement pas.

À part Josh Hart, y a-t-il un joueur NBA de Portland pour aller à Atlanta ? Personne ? Bon…

Pas de Giddey, pas de Dort pour le Thunder : la mission tanking continue, pour le plus grand plaisir des Hornets (et des Français, poke Théo Maledon et Olivier Sarr).

Alerte TTFL : si vous avez encore KAT ou Anthony Edwards de disponible, allez-y !

Draymond Green devrait faire son retour ce soir, pour la réception des Wizards, mais aura un temps de jeu restreint.

Cela faisait 1004 jours que le Big Three des Warriors était disloqué, quelle fête cela va être.

Zach LaVine est incertain, donc attention à DeMar DeRozan : 35 points ? 40 ?

Les Raptors se déplacent chez les Lakers pour tenter de choper une nouvelle victoire. En cas de défaite des Cavs, les deux équipes seront ex-aequo.

Encore une belle petite soirée NBA à vivre tranquillement. On se donne rendez-vous à 0h pour une nuit bien remplie en notre compagnie.