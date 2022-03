Brook Lopez va retrouver l’entraînement avec les Bucks : bonne nouvelle pour le champion en titre, un peu moins pour la concu à l’Est

Cela fait depuis l’Opening Night qu’on n’a pas vu Brook Lopez sur un terrain de basket. Mais d’après les dernières nouvelles, on pourrait retrouver le pivot vétéran des Bucks bientôt car il est sur le point de retrouver l’entraînement collectif. Et ça, ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour le reste de la Conférence Est.

Non pas que Brook Lopez soit le Joel Embiid de Milwaukee hein, c’est pas ce qu’on dit. Cependant, on connaît l’importance du bonhomme dans le système de Mike Budenholzer, à la fois pour sa capacité à étirer l’attaque mais surtout pour son impact défensif. Et c’est bien dans la propre moitié de terrain des Bucks que Brook manque le plus cette saison, lui qui a été opéré du dos début décembre. Car si les champions en titre restent une machine offensive redoutable avec la troisième attaque NBA au nombre de points marqués (113,8, à égalité avec Memphis et Phoenix) et la sixième à l’efficacité (113 points marqués pour 100 possessions), ils connaissent dans le même temps leur moins bonne saison en défense sous l’ère Budenholzer. Coïncidence ? Probablement pas. Les Bucks sont aujourd’hui 12e à l’efficacité défensive, alors qu’ils étaient premiers dans cette catégorie en 2019 et 2020. L’an passé, Milwaukee avait certes chuté à la neuvième place mais cela s’expliquait beaucoup par les changements réalisés par Bud (beaucoup plus de switchs notamment) dans l’objectif d’être mieux préparé en vue des Playoffs. Et ça a plutôt marché puisque Milwaukee est allé jusqu’au bout. Sauf que pour chercher le back-to-back, la présence de Lopez risque d’être cruciale, même si Serge Ibaka est arrivé à la trade deadline. Intrinsèquement, ce dernier possède des qualités similaires à Brook en matière de spacing et de rim protection, la seule différence c’est qu’on est aujourd’hui assez loin de la meilleure version de Serge.

Entendre que Brook Lopez va retrouver l’entraînement collectif représente donc une vraie bonne nouvelle pour les fans des Bucks. Selon ESPN, le pivot de 33 ans – jusque-là limité à des séances individuelles – devrait « progresser vers le cinq-contre-cinq avec contact », ce qui représente habituellement la dernière étape majeur dans les rééducations longue durée. Il pourrait également faire un détour via la G League pour progressivement retrouver ses jambes. Est-ce qu’on a une date de reprise ? Pas encore mais les Bucks seraient optimistes pour un retour avant la fin de la saison régulière, ce qui serait évidemment un scénario idéal en vue des Playoffs. On aime bien l’énergie et la production qu’apporte Bobby Portis, on sait que Giannis peut jouer 5, mais la présence de Lopez dans la rotation intérieure pourrait booster les Bucks dans la défense de leur titre. Les hommes de Budenholzer restent sur deux grosses victoires contre le leader de l’Est Miami et les Bulls hier soir, ce qui leur permet de réintégrer le podium de la conférence avec un bilan global de 39 victoires pour 25 défaites. L’objectif est assez clair pour Milwaukee aujourd’hui : utiliser la dernière vingtaine de matchs pour monter en puissance et ainsi arriver en Playoffs dans la meilleure dynamique possible. Mission pas forcément évidente quand on sait que les Bucks possèdent sur le papier le calendrier le plus relevé de la NBA (leurs prochains adversaires combinent 54,8% de victoire) en cette fin de saison, mais une mission à la hauteur des grosses ambitions de la franchise.

Les Bucks et leurs fans vont devoir patienter encore un peu mais les nouvelles sont plutôt bonnes concernant Brook Lopez. On rappelle quand même qu’à un moment donné, on pouvait douter du retour du bonhomme car les blessures au dos, c’est toujours relou. Visiblement, le pivot est sur la bonne voie, en espérant qu’il puisse évoluer à son top niveau une fois qu’il sera à nouveau sur les parquets.

Source texte : ESPN