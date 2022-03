NBA Top 10 du jour : Derrick Jones Jr. a escaladé le mont Olympe, le Greek Freak peut en témoigner

On se retrouve comme chaque matin avec le Top 10 des plus belles actions de la nuit. La star du jour est à Phoenix et elle ne s’appelle pas Chris Paul ni Devin Booker. Mais qui cela peut-il bien être ? On regarde ça de suite !

Les Bulls sortent l’action showtime qui mixe le hustle de Coby White, les qualités de passe de Zach LaVine et la finition de Derrick Jones Jr.. And one !

On reste à Chicago avec Giannis Antetokounmpo qui écrase le secteur intérieur des Bulls. Pourquoi mettre un mec sur la photo quand tu peux en mettre deux ?

Le Thunder ne gagne pas la blinde de matchs mais Shai Gilgeous-Alexander trouve toujours le moyen de faire son numéro. Allez Sam Presti, donne-lui quelques renforts !

Que se passe-t-il quand on envoie un champion du dunk au alley-oop ? Et bien une place dans le Top 10 le lendemain. Zach LaVine dans ses œuvres.

Les intérieurs des Wolves se sont régalés cette nuit mais Aleksej Pokusevski a réussi à se montrer sur un contre XXL sur KAT. Pas vraiment à l’image du match mais bon.

Bobby Portis renvoie Zach LaVine à ses études. À croire que le bulldog des Bucks a gardé quelques souvenirs de ses entrainements avec le All-Star de Chicago.

Il n’y a pas que Nikola Jokic qui peut claquer des grosses actions dans les Rocheuses, Bones Hyland est une pépite qui vaut son pesant d’or.

Oh ce putback de malade de Jaxson Hayes ! Le marsupilami du Bayou prouve qu’il rebondit toujours aussi haut !

Derrick Jones Jr. met Giannis Antetokounmpo sur un poster ! Monter au contre sur un des meilleurs dunkeurs du circuit, il y a forcément une part de risque.

Sans surprise, Cameron Johnson arrive en tête de ce Top 10 avec un missile qui détruit les Knicks au buzzer. On connait un backcourt qui applaudit fort depuis l’infirmerie.

Voilà, c’est tout pour ce Top 10 mais on se dit à très vite pour de nouvelles images de panier-ballon à mater tous ensemble.