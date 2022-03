Nikola Jokic se déplace chez Joel Embiid ce lundi : duel au sommet dans la course au MVP, la planète basket va trembler

Ce soir c’est le grand soir. Il ne reste plus qu’une grosse dizaine de matchs cette saison, une grosse dizaine de matchs pour tirer son épingle dans la course au Most Valuable Player. Qui de Nikola Jokic ou Joel Embiid parviendra à placer un coup au foie du second ? Réponse ce soir à 00h30, pour une dernière confrontation entre les deux baleines. La terre va trembler.

Comme l’un pression d’un débat de l’entre-deux toures. Les pinailleurs viennent de filer vendanger l’espace commentaire, le reste continue sa lecture avec attention. Oui, deux fautes ont volontairement été glissées dans la première phrase, ce afin d’imager qu’aucun des deux intérieurs – ni Joel Embiid, ni Nikola Jokic – n’a le droit à l’erreur. Ce lundi, les deux homologues de raquette vont se foutre sur la tronche à horaire quasi français (00h30, ça vaaaa). Sur le plan individuel, la joute qui nous attend ce soir est probablement la plus décisive de cette fin de saison régulière. La paire Joel Embiid – Nikola Jokic est détachée du peloton dans la course au trophée de MVP. Seul Giannis Antetokounmpo peut éventuellement s’assoir à leur table. Et encore. À Philly, Joel Embiid réalise une nouvelle saison XXL avec 29,8 points, 11,3 rebonds, 4,4 assists, 1,4 block et 1,1 interception de moyenne, à 48% au tir dont 36% à 3-points. Il est le leader défensif et offensif des Sixers (41-25), la voix d’un effectif qui ne demande qu’à aller au bout. Dans le Colorado, moins bien entouré, Nikola Jokic enjolive toutefois la vie de ses Nuggets (40-28). Ses moyennes de saison ? 26,1 points, 13,8 rebonds, 8,1 assists et 1,3 interception à 57% au tir dont 35% du parking. Le voir à l’œuvre tous les trois soirs est un privilège. Son jeu est fluide, tout paraît si simple que c’en est agréable. C’est pourquoi tout oppose les deux intérieurs, placés dos à dos par le débat public. Mais dans la vie de tous les jours, Joel Embiid et Nikola Jokic se respectent et ont, très récemment, chacun reconnu la légitimité du second.

« C’est un monstre. Ce qu’il est capable de faire sur un parquet de basket, c’est vraiment fou » – Joel Embiid, à propos de Nikola Jokic « C’est un grand joueur, génial. Il est dans la conversation pour le titre de MVP et de meilleur joueur de la ligue. Il est tellement dominant. » – Nikola Jokic, à propos de Joel Embiid

Le genre de sortie qu’il conviendrait de montrer à Draymond Green ou Pat Beverley, histoire que Rudy Gobert performe en paix. Bon, c’est bien beau de se respecter, mais ce soir, il va falloir encorner son vis-à-vis. Celui qui l’emportera, si les statistiques personnelles suivent, prendra une belle option sur la statuette. Les opposer en confrontation directe, voilà la seule manière de départager Joel Embiid et Nikola Jokic. Leurs différences – qui pourraient peser dans la balance – ne sont pas légion. Le Camerounais est légèrement meilleur défenseur, mais de l’autre côté du parquet, il tire en moyenne douze lancers-francs par match. Une stat critiquée par beaucoup, quand Nikola Jokic n’en tente que six. Ce soir, la clé du match sera probablement l’entourage des joueurs. Dans la boîte des Nuggets, Aaron Gordon et Zeke Nnaji sont questionnables, tandis qu’à Philly, seul Danny Green pionce à l’infirmerie. La potentielle absence d’Aaron Gordon ampute Denver d’une bonne dose de spacing sur lequel Nikola Jokic compte habituellement pour, tranquilou bilou, s’amuser dans la peinture. M’enfin, quand on commence à vous expliquer que la course au MVP peut dépendre d’Aaron Gordon, c’est qu’il est temps que le papier se termine.