On connaît le tableau de la March Madness 2022 : l’heure est venue de remplir son bracket, nez fin demandé

Comme chaque année, dans le monde des sports US, le mois de mars est synonyme de folie avec le fameux tournoi universitaire de basket. On y est, c’est l’heure de la March Madness et qui dit March Madness dit forcément bracket. Il est là, prêt à être rempli par vos soins. C’est le moment ou jamais d’avoir le nez fin.

C’est la tradition. Dès que le tableau final de la March Madness est annoncé, plus de 40 millions d’Américains remplissent leur bracket dans l’espoir de remporter des prix sympathiques, voire beaucoup de billets verts. Certains sont d’ailleurs tellement accros au concept qu’ils en remplissent plusieurs histoire d’augmenter leurs chances de gagner quelque chose. Bien évidemment, sachant que le tournoi NCAA est à élimination directe, il est chaque année rempli de surprises, ce qui rend le scénario d’un bracket parfait quasiment impossible. En fait, si vous choisissez de jouer, sachez que vous avez une chance sur 9 223 372 036 854 775 808 de faire un parfait 63/63 (la March Madness est composée de 63 matchs en tout). Ceci étant dit, c’est toujours fun de lâcher ses pronos – même quand on n’y connaît pas grand-chose au basket universitaire – pour voir ensuite si on avait le nez fin ou pas par rapport à ses copains. Officiellement, la March Madness commence demain avec le First Four, qui correspond à quatre matchs préliminaires en guise d’apéro où quatre universités viendront s’ajouter au tableau final pour participer à la grande messe. Une grande messe dont le coup d’envoi sera donné le jeudi 17 mars et qui va durer jusqu’au 4 avril prochain, où le Final Four rendra son verdict dans le fameux Superdome de la Nouvelle-Orléans : 64 équipes au total venant des quatre coins des States, six matchs consécutifs à gagner pour aller au bout, let’s go !

Lien ESPN Bracket 2022

Têtes de série numéro 1

Zone Ouest : Gonzaga

Zone Sud : Arizona

Zone Est : Baylor

Zone Midwest : Kansas

Les affiches du First Four

Zone Midwest : #16 Texas A&M-CC vs #16 Texas Southern, mardi 15 mars à 23h40 heure française

Zone Est : #12 Indiana vs #12 Wyoming, dans la nuit du 15 au 16 mars à 2h10 heure française

Zone Sud : #16 Bryant vs #16 Wright State, mercredi 16 mars à 23h40 heure française

Zone Ouest : #11 Notre Dame vs #11 Rutgers, dans la nuit du 16 au 17 mars à 2h10 heure française

Le programme de la March Madness

First Round (64 équipes) : 17-18 mars

Round of 32 (32 équipes) : 19-20 mars

Sweet 16 (16 équipes) : 24-25 mars

Elite 8 (8 équipes) : 26-27 mars

Final Four (4 équipes) : 2 avril

National Championship (2 équipes) : 4 avril

C’est le moment préféré des fans de basket universitaire. Mais c’est aussi le moment où le basket universitaire prend la lumière au sein du riche paysage des sports américains. La March Madness est là, c’est parti pour trois semaines de folie furieuse !

