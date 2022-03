Draymond Green de retour ce lundi contre les Wizards : mesdames et messieurs, 1004 jours après, le Big Three des Warriors est de nouveau réuni

Comment dit-on « bonne nouvelle » en californien ? À très exactement un mois et deux jours de l’ouverture des Playoffs, Draymond Green sort enfin de sa convalescence. Une absence de plus de deux mois qui aura conduit les Warriors à perdre le trône de la Conférence Ouest. Mais pour les Suns et les Grizzlies, la fête est finie, la Dub Nation est de nouveau au complet. On débrief.

Ce n’est pas avec la durée d’indisponibilité que l’on quantifie le manque, bien qu’elle y contribue, c’est au vide et aux conséquences directes laissées par cette absence. Ce lundi, selon Anthony Slater de The Athletic, Draymond Green est de retour pour la réception des Wizards. Il disputera son premier match depuis le 6 janvier dernier. L’ailier-fort sort d’une convalescence de deux mois et huit jours due à une blessure au mollet, elle-même liée à un problème de dos. Si l’on introduit ce papier par les termes « conséquences » et « manque », c’est que pendant que Draymond Green pionçait dans les lits superposés de l’infirmerie, les Warriors ont lâché du lest. Sur leurs 31 derniers matchs – tous disputés sans Dray – les Dubs affichent un court bilan de 17 victoires pour 14 revers. Une dynamique dont rêvent les Kings, mais qui hante pourtant Golden State. Avant de perdre leur chien fou, les Warriors surfaient, en conditions quasi hawaïennes, sur une vague à 22 succès pour 8 défaites. Depuis, ils attendent le moindre remous sur une plage de Noirmoutier et observent au loin, Suns et Grizzlies s’éclater sur un yacht. Mais la vie continue et les Californiens ont l’occasion de relancer la machine au meilleur des moments. Un mois avant les Playoffs, c’est presque du luxe. On vous conseille d’ailleurs un excellent papier de Jonathan Tjarks pour The Ringer qui s’est demandé si Draymond Green réussira à retrouver son niveau en si peu de temps.

Candidat dans la course au trophée de DPOY avant sa blessure, Draymond Green ne sera probablement pas le lauréat. À quatorze matchs de la fin de saison régulière, son retard concédé sur les Rudy Gobert, Giannis Antetokounmpo, Jaren Jackson Jr. et autre Mikal Bridges semble définitif. A-t-on déjà vu un joueur remporter le titre de Défenseur de l’année avec 48 matchs joués à son compteur ? Pas sûr, mais l’important est ailleurs. Pour la première fois depuis 1005 jours, soit un peu moins de trois ans, le Big Three des Warriors, le vrai, refoule un parquet. Cela faisait depuis le Game 5 des Finales 2019 contre Toronto que Draymond Green, Stephen Curry et Klay Thompson n’avaient plus joué ensemble. Ils auraient pu, en janvier dernier, mais Killa Klay est revenu le soir où Draymond Green est parti à l’infirmerie. Un chassé-croisé fort déplaisant qui nous a même donné l’impression d’une mauvaise série. Vous savez, quand on veut que deux personnages se croisent absolument, mais que ça foire à un détail près (poke Arya Stark et les Noces pourpres). M’enfin, tout est bien qui finit bien, à moins qu’un mi-distance de Kevon Looney à l’entraînement ne finisse dans la tête de Stephen Curry, envoyé à l’infirmerie pour une commotion cérébrale. Pas de malheur, on touche au but. Cette nuit, à 3h du matin heure française, les champions 2015 seront de nouveau réunis. Seul Andre Iguodala, toujours blessé au dos, assistera aux retrouvailles de ses marmots depuis le banc. Quelle fête cela va être.

« J’ai été au sommet de la montagne avec ces gars-là, de même qu’avec André. J’attends ce moment avec impatience, car nous avons traversé tellement de choses ensemble. » – Klay Thompson, sur le fait de rejouer avec Draymond Green et Stephen Curry