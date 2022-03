Anthony Davis pourrait revenir avant la fin de saison régulière : les Lakers bientôt au complet, reste à voir ce qu’ils en feront

Anthony Davis progresse bien dans sa rééducation et pourrait rejouer avant la fin de saison régulière. Avec lui, les Lakers ont de meilleures chances de participer aux Playoffs ! Pour quoi faire, on ne sait pas encore, mais c’est déjà ça de pris.

Enfin une bonne nouvelle pour les Lakers ! Ce weekend, la franchise de Los Angeles a appris qu’Anthony Davis avançait plus rapidement que prévu dans sa rééducation et qu’il reprendrait les entraînements de tirs dès cette semaine. Pour rappel, l’intérieur a été victime d’une grosse entorse au pied, survenue lors de la rencontre Lakers – Jazz le 18 février dernier. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le monosourcil le plus connu de la NBA n’a aujourd’hui plus besoin de botte pour marcher et est annoncé sur le retour… avant la fin de la saison régulière :

« On lui a enlevé sa botte de marche et on m’a dit que la prochaine étape pour lui sera d’aller sur le terrain et de commencer à faire des tirs stationnaires. Avec seize matchs à jouer pour les Lakers et le calendrier le plus difficile de la ligue, ils ont toujours espoir d’accrocher les Playoffs par le play-in avec un Anthony Davis de retour… » – Adrian Wojnarowski

Le retour d’AD est plus qu’attendu à Hollywood, puisque depuis sa blessure, les Lakers n’ont gagné que deux fois en neuf matchs. Avec sa réintégration prochaine dans le roster, le baobab viendra assurément combler les vilaines lacunes défensives de LA puisque depuis le 18 février, l’équipe encaisse en moyenne 121,1 points et prend 3 rebonds de moins par match. Ajoutez à cela la propension de l’ami Anthony Davis à mettre le ballon dans le panier – quoi que très peu cette saison – et vous obtenez le facteur X de la fin d’exercice des Lakers. Sans lui, les chances pour les Angelinos de triompher du Play-in – en battant les Pelicans puis le perdant de Clippers – Timberwolves – sont très minces. Avec l’intérieur en forme, leurs chances augmentent nettement, mais pour quoi faire ? Pour jouer face aux Suns, premiers de toute la NBA ? Excusez nous, mais même si pour Anthony Davis, Phoenix a eu de la chance qu’il soit blessé lors des derniers Playoffs, on ne donne pas cher de la peau de Los Angeles dans cette potentielle série. Et ce, même sans Chris Paul.

Anthony Davis, asked if his groin injury is the main reason the Lakers didn’t beat the Suns in the playoffs last year, says: “It was … We know that. They know that … They got away with one” — Dave McMenamin (@mcten) March 13, 2022

« Ça l’était… Nous le savons. Ils le savent… Ils s’en sont bien tirés » – Anthony Davis, quand on lui demande si sa blessure était la raison de l’élimination contre Phoenix l’an passé

Anthony Davis est bientôt de retour sur les parquets pour aider son équipe à triompher du play-in qui se dessine. On ne sait pas trop ce que les Lakers peuvent viser dans les prochaines semaines, mais une chose est sûre, ils joueront mieux avec AD.

