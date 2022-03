Kevin Garnett et Ray Allen réconciliés : un câlin pendant la cérémonie du retrait de maillot, le départ du sniper au Heat est (enfin) digéré

Ce dimanche, lors de la cérémonie de retrait du maillot de Kevin Garnett, les fans ont pu assister à sa réconciliation avec Ray Allen. De belles images qui viennent effacer des années d’embrouilles entre les anciens coéquipiers. On débrief.

Le numéro 5 du Big Ticket trône désormais tout en haut du TD Garden. Cette nuit, la franchise des Boston Celtics a retiré le numéro de Kevin Garnett dans une cérémonie pleine d’émotion. Parmi les invités, Ray Allen, membre du Big Three des Celtics champions en 2008, envers qui KG portait une immense haine suite à son départ en 2012. Il y a maintenant dix ans, après une nouvelle déception des Celtics en Finale de Conférence Est – perdue 4-3 face au Heat de LeBron James – et quelques embrouilles au sein du vestiaire, le shooteur avait pris la décision de mettre son talent à disposition de South Beach. Vécu comme une véritable trahison par ses coéquipiers, et surtout par KG, ce départ signe la fin du trio et le début d’une longue reconstruction dans le Massachussetts. Le grand Kevin est un sentimental et a très mal vécu ce départ, en commençant par ignorer l’arrière – en supprimant son numéro de téléphone par exemple – puis, au fil des années, le natif de Chicago a lâché quelques déclarations encore bien sanglantes. Le beef se prolongera même jusqu’à récemment, lors de la cérémonie du retrait de maillot de Paul Pierce en 2018, où Ray Allen n’a tout bonnement pas été invité. Dans le podcast All Access de Cedric Maxwell, l’arrière a même déclaré considérer qu’il avait été effacé du Big Three de Boston.

« De toute évidence, ces gars-là m’ont en quelque sorte retiré du Big Three, ont dit tant de choses négatives à mon sujet alors que je n’ai rien dit de négatif à propos de l’un d’eux. Nous avons eu des moments difficiles, mais nous sommes frères. Nous avons traversé beaucoup de choses, mais cela ne change pas ce que nous avons fait. Cela me blesse d’entendre certaines choses qui ont été dites. Nous sommes supposés célébrer ce titre 2008 en ces temps actuels, mais au lieu de ça ils continuent de m’en vouloir parce que je suis parti et que j’ai rejoint Miami. » – Ray Allen

Et pourtant, après des années d’embrouilles, les choses semblent avoir évolué. On a pu apercevoir un premier indice lors du dernier All-Star Weekend à Cleveland. La NBA y a célébré ses 75 meilleurs joueurs, parmi lesquels… Kevin Garnett et Ray Allen. À cette occasion, les anciens coéquipiers ont été réunis le temps d’un après-midi pour faire des photos et tout ce qui s’ensuit. Positionnés l’un devant l’autre sur la photo finale, les deux ont été aperçus en train de discuter sans animosité.

« Quand on a pris la photo, il était au niveau de mon épaule gauche. Alors, il a attrapé ma tête, et je me suis retourné. La première chose qu’on a faite c’est « Comment ça va mon gars ? Tu vas bien ? » et on a continué comme si de rien n’était. La vie, c’est aller de l’avant, grandir. » – Kevin Garnett

La dernière étape de cette réconciliation s’est déroulée cette nuit, lors du retrait du maillot du Big Ticket. Quelques rumeurs indiquaient que Ray Allen était invité à la cérémonie, mais on pensait que ce n’était que des moqueries. Et bah croyez le ou non, mais Ray Ray était bien présent sur le parquet du TD Garden pour rendre hommage à KG. Sa présence était déjà symbolique, mais lors de son discours, le MVP 2004 en a placé une pour son ancien coéquipier, menant à une accolade plus que touchante entre les membres du Big Three.

« C’est bon de voir Ray Allen ici, sans déconner ! C’est vraiment bon de te voir. T’es le prochain ! »

oh man huge moment here, Kevin Garnett shouts out Ray Allen for being in attendance and the two hug it out. then Pierce jumps in. pic.twitter.com/Aw7maqkWOp — Rob Perez (@WorldWideWob) March 13, 2022

Cela faisait trop longtemps que les fans des Celtics avaient le boule entre deux chaises. Aujourd’hui, il n’y a plus de choix à faire et les Bostoniens peuvent pleinement se remémorer cette épopée qui aura duré cinq belles années.

Sources texte : KG Certified, All Access