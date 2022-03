NBA Top 10 All-Time (2021-22) : les meilleurs backcourts ! Apéro TrashTalk

Lundi, c’est Top 10 All-Time ! Au programme, des updates de certains grands thèmes qui ont déjà eu droit à leur Top 10 mais qui méritent d’être revus car le classement a évolué voire a été chamboulé par les performances des dernières années. Et aussi : des nouveaux thèmes, comme celui des 10 meilleurs backcourts !

Qui sont les meilleurs backcourts ? Une question simple à la réponse complexe. De la paire Chauncey Billups – Rip Hamilton à l’évidence Stephen Curry – Klay Thompson, en passant par les valeureux Tony Parker et Manu Ginobili, l’Apéro de ce jour pue le jeu dans sa dimension la plus esthétique. Le débat s’oriente principalement autour du nombre de bagues gagnées par le duo concerné, mais aussi de la trace laissée par les deux compères en NBA. Inutile de préciser qu’Isaiah Thomas et Joe Dumars ont bien plus marqué la Ligue que Damian Lillard et C.J. McCollum, par exemple. Il est marrant de constater que, malgré l’évolution du jeu, les cités ne sont pas les joueurs ayant le plus récemment foulé un parquet. Mais ce classement est typiquement l’un de ceux qu’il faudra réactualiser dans 20 ans, quand trois ou quatre foufous auront pris la relève sur les lignes arrières.

