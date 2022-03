Steve Nash donne des nouvelles (pas très rassurantes) de Ben Simmons : « Il n’est même pas prêt pour le un contre un »

À Brooklyn, les jours passent et se ressemblent : Kyrie Irving est toujours intermittent du spectacle, Kevin Durant fait tourner l’équipe en solitaire et Ben Simmons, depuis son trade, n’a pas encore eu le feu vert pour rejouer. Samedi dernier, le premier choix de la Draft 2016 n’a toujours pas participé à l’entraînement collectif. D’après Steve Nash, il manque à son joueur bien plus que « pas grand-chose » pour revenir.

Un mois après l’échange Ben Simmons – James Harden, il serait trop hâtif de citer le parti gagnant de ce trade. Malgré son 13/51 au tir sur les trois derniers matchs, James Harden s’est plutôt bien acclimaté à la Pennsylvanie et son association avec Joel Embiid fonctionne. Une centaine de kilomètres au nord-est, à Brooklyn, Seth Curry et Andre Drummond jouent un basket-ball plaisir. Tout n’est pas parfait hein, mais ça fait chaud au cœur de voir que des joueurs échangés servent instantanément leur nouvelle équipe. Ce n’est malheureusement pas le cas de Ben Simmons, dont les problèmes de dos l’empêchent toujours de s’entraîner convenablement avec le groupe Nets. Une situation qui, selon les propos de Steve Nash, relayés par le New York Post, ne s’améliore pas à la vitesse escomptée. L’ancienne tête brûlée de Philly n’a pas participé à l’entraînement collectif de samedi dernier, et cela ne s’est malheureusement pas joué qu’à un détail. Colossal, on ne sait pas, mais le chantier est long.

« Il n’est même pas prêt pour le un contre un, encore moins pour le trois contre trois ou le cinq contre cinq. Donc il doit pouvoir aller à pleine vitesse sans opposition, en un contre zéro, et ensuite nous parlerons et espérons qu’il pourra rapidement passer à un contre un, trois contre trois, cinq contre cinq. » – Steve Nash, à propos de Ben Simmons

Ben Simmons is doing light court work according to Steve Nash. Next he has to go full speed 1 on 0, then 1 on 1 and so forth. #nets — Brian Lewis (@NYPost_Lewis) March 12, 2022

Pour ceux qui ne jaugent pas la chose, le un contre un est la seconde étape – après le un contre zéro – du retour au jeu d’un élément. S’il est apte à affronter l’un de ses coéquipiers en séquence directe isolée, alors il retrouve ensuite le jeu à plusieurs et peu de temps après, les matchs officiels. Il s’agit de s’assurer que le joueur est apte physiquement à répondre à toutes les situations qu’un match peut occasionner. Ce n’est donc pas encore le cas de Ben Simmons qui, si l’on se fie aux propos de son entraîneur, n’a même pas expérimenté le un contre zéro à 100%. Reviendra-t-il avant les Playoffs ? Bien malin qui peut répondre à cette interrogation, l’une des plus controversées de notre siècle, dont la réponse sera décisive pour les Nets. En attendant, on se languit. Une fois intégré à la rotation de Brooklyn, Ben Simmons ajoutera ses services défensifs à ceux déjà en place. On pense notamment aux chiens fous que sont Bruce Brown et Nicolas Claxton. L’effectif gagnera ainsi en constance défensive, quand pendant ce temps, Kevin Durant réalisera son chantier de l’autre côté du parquet. C’est à cela que sert Ben Simmons. Il est un joueur qui repose et sérénise un effectif, qui offre des garanties. À un mois et deux jours du début des Playoffs, les premières bonnes nouvelles seraient bien inspirées de ne pas trop tarder.

Ben Simmons open-court defense on Luka Doncic. pic.twitter.com/yfbi9pUkWx — John Schuhmann (@johnschuhmann) October 5, 2018

Histoire que tout ce bruit ne fasse pas oublier le défenseur qu’il est