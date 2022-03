Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Sixers – Nuggets à 0h30 dès ce soir, celui-là il va coûter cher dans la course au MVP

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Oh le must-see qui se profile dès la nuit prochaine à Philadelphie. Les Nuggets sont de passage en ville et tous nos yeux seront tournés vers le duel d’intérieurs entre Joel Embiid et Nikola Jokic. Il n’existe pas de gros passif de barfight entre les deux, non. Ce soir, c’est peut-être tout simplement la statuette de MVP de la saison qui va se jouer sous nos yeux à partir de 0h30. Si vous avez l’habitude de veiller un peu pour mater du basket, vous ne pouvez tout simplement pas manquer ça. Alors à ce soir !

Dans la nuit du lundi 14 mars

Cleveland Cavaliers – Los Angeles Clippers à 0h (beIN 4)

Philadelphie Sixers – Denver Nuggets à 0h30 (beIN 1)

Los Angeles Lakers – Toronto Raptors à 3h30 (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 15 mars

Orlando Magic – Brooklyn Nets 0h (beIN 4)

New Orleans Pelicans – Phoenix Suns à 1h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 16 mars

Brooklyn Nets – Dallas Mavericks à 0h30 (beIN 1)

Utah Jazz – Chicago Bulls à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 17 mars

Orlando Magic – Detroit Pistons à 0h (beIN 3)

Dans la nuit du vendredi 18 mars

Philadelphie Sixers – Dallas Mavericks à 0h (beIN 4)

Utah Jazz – Los Angeles Clippers à 2h (beIN 1)

Sacramento Kings – Boston Celtics à 3h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 19 mars

Minnesota Timberwolves – Milwaukee Bucks à 22h (beIN 3)

Cleveland Cavaliers – Washington Wizards à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 20 mars

Houston Rockets – Memphis Grizzlies à 20h (beIN 2)

New York Knicks – Utah Jazz à 0h30 (beIN 4)