Résumé NBA (scores, stats, highlights) : Kevin Durant et LeBron James sont deux bons basketteurs mais l’un des deux gagne plus souvent

Une longue nuit qui se termine, une nuit de… onze heures, avec – on ne va pas se mentir – une ou deux micro-siestes par-ci et par-là. Ceci ne nous empêchera pas de vous en conter l’essentiel, car c’est notre projet.

# Les résultats de la nuit

Nets – Knicks : 110-107

Pistons – Clippers : 102-106

Celtics – Mavericks : 92-95

Magic – Sixers : 114-116

Hawks – Pacers : 131-128

Pelicans – Rockets : 130-105

Thunder – Grizzlies : 118-125

Suns – Lakers : 140-111

# Ce qu’il faut retenir

# Quelques souvenirs de la nuit

Du basket de 18 à 4h30 du matin, c’est une grande soirée qui nous attend. Excellent dimanche à toutes et à tous. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

Donc c’est bien ça. Kyrie est présent là au Barclays Center pour le match entre les Knicks et les Nets. Mais il ne sera pas avec ses coéquipiers. Il sera assis, sur un siège dont il a payé la place, en tant que spectateur. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

En vrai on avait parlé de Battle of L.A et de Battle of N.Y.C pendant des mois avec des grandes affiches hype en mode blockbuster immanquable, au final on se retrouve avec un concours de pets dans la salle des fêtes du coin c’est terrible. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

Nan vraiment c’est RARISSIME de voir ça, quel contre de Mitch.pic.twitter.com/WPLv5ezcZy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

Purée Harden il a grossi de ouf pic.twitter.com/XTHJm52l0E — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

👏 LE 👏 TRASHTALKING 👏 C’EST 👏 LA 👏 VIE 👏pic.twitter.com/DQQ6S5kHNz — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

🇫🇷 LA BROUETTE DE CHARENTON 🇫🇷pic.twitter.com/2UDNSM6af0 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

53 points, 6 rebonds et 9 passes, à 19/37 au tir. 43 minutes de passage sur Terre. Trop fort. Quel bonheur de le voir jouer. pic.twitter.com/o4B6t7Dyvq — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

KG tu laisses un micro à côté de lui tu sais que ça va être magique 😭pic.twitter.com/DVSDLIlL8p — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

LE POSTER MONUMENTAL DE JAYLEN BROWN + LE CHECK AVEC KG DERRIÈRE 😱😱😱🔥🔥🔥🔥pic.twitter.com/k2O5ODX7uk — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

C’est un détail, mais alors le ballon qui rebondit sur la GUEULE du mec qui se fait postériser c’est tellement la cerise sur le tombeau https://t.co/5uo5z27I6D — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

Des NFT, des films en 4D, des transports qui t’emmènent au bout du monde en 10h, des voitures automatiques, des discussions en live entre personnes sur 5 continents différents… … mais on continue à utiliser un balais pour déloger un ballon de basket. Et ça, c’est merveilleux. https://t.co/anjHPkSHV1 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

Le shoot MONSTRE de Dinwiddie 🥶pic.twitter.com/jKlRwo2zH6 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

Brian Scalabrine, Danny Ainge, Eddie House, Glen Davis, James Posey, Leon Powe, Kendrick Perkins et Ray Allen sont assis au premier rang. Team 2008. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

L’entrée de Garnett sur le terrain… les frissons… pic.twitter.com/sZOZwaEHz4 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

Popopo… la vidéo réalisée par les Celtics en hommage à Kevin Garnett et sa carrière… ma-gni-fique…! 👏👏👏pic.twitter.com/HFzKfJAP9N — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

Ray Allen et KG qui se retrouvent au rond central !!! pic.twitter.com/1GMBAnmNtH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

« Ray, t’es le prochain à avoir ton numéro retiré ici, putain ! » pic.twitter.com/K8c1xGtfnY — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

Après des années de distance et d’embrouilles, Kevin Garnett et Ray Allen se réconcilient enfin… 🙏💚pic.twitter.com/bIbpd2tGpH — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

Le bon coéquipier, c’est celui qui fait déjà les 3 en l’air avec ses mains alors que le shoot vient à peine de partir. Good job, Jalen Green. pic.twitter.com/G6DMQyAMXS — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

J’en ai vu des trucs en NBA, mais alors ça 😭😭😭😭 Le Thunder et les Grizzlies se sont pointés à l’entre-deux et ont réalisé qu’ils portaient tous les deux un maillot blanc. Le début de match a donc été décalé et Memphis est passé en bleu. WTF.pic.twitter.com/e5vcVZkR0F — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

Ceux qui se posent la question, Trae a 33 points à la MI-TEMPS en ayant planté 7 tirs à trois points et en tentant des tirs du milieu du terrain. https://t.co/0YCMU9bUn3 — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 14, 2022

Assist number 10,000 for LeBron! He’s the first player ever with 10K assists and 10K rebounds. pic.twitter.com/G4Gwqpbm3I — NBA (@NBA) March 14, 2022

🧊 47 PTS | 5 AST | 2 STL | 7 3PM 🧊@TheTraeYoung was scoring from all over the floor, knocking down threes from the logo, and finishing strong in the paint on his way to 47 points and the @ATLHawks win! #TrueToAtlanta pic.twitter.com/AqJ3cDyqen — NBA (@NBA) March 14, 2022

🔔 35 PTS, 16 REB, 7 AST, 2 BLK 🔔 Down by 12 points at the half, @JoelEmbiid led the @sixers to a comeback pouring in 23 points in the second-half and overtime! pic.twitter.com/HRQYxhskAF — NBA (@NBA) March 14, 2022

🏀 FINAL SCORE THREAD 🏀 Kevin Durant was UNSTOPPABLE for the @BrooklynNets, erupting for 53 points to lift them to the win in a battle of the New York franchises! #NetsWorld Andre Drummond: 18 PTS (8-8FGM), 10 REB

Kevin Durant: 53 PTS, 6 REB, 9 AST, 2 STL, 4 3PM pic.twitter.com/kTtXQqe66f — NBA (@NBA) March 13, 2022

# Le Top 10 de la nuit

# Les scores TTFL de la nuit

# La course au tanking et à la Draft 2022

# La course aux Playoffs

# Le classement

# Le programme de ce soir