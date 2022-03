La course aux Playoffs : tiens, et si les Nets ne passaient même pas par la case play-in ?

Envoyez le petit point matinal spécial Playoffs, le point interdit aux tanks, l’article que les fans des Kings n’ont pas lu depuis plus de quinze ans ! Qui fait la bonne affaire, qui a chié dans la colle, qui doit se poser les bonnes questions ? On vous fait le point rapide qui va bien, à un mois tout pile de la postseason !

Les résultats de la nuit

Nets – Knicks : 110-107

Pistons – Clippers : 102-106

Celtics – Mavericks : 92-95

Magic – Sixers : 114-116

Hawks – Pacers : 131-128

Pelicans – Rockets : 130-105

Thunder – Grizzlies : 118-125

Suns – Lakers : 140-111

Le classement

La petite explication concernant les tie-breakers

Voici les règles NBA concernant les tie-breakers à 2 ou 3 équipes à égalité. Les points sont classés par ordre de priorité. pic.twitter.com/97h1bTqytg — TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 12, 2021

Bonne opération du jour – Nets : les Sixers ont récupéré leur deuxième place au détriment des Bucks, les Hawks prennent un peu d’aspiration avant les Playoffs, les Mavs continuent de mettre la pression sur le Jazz et les Clippers ou les Pelicans ont un pied et demi au play-in, mais la grande question du jour concerne le FC Kevin Durant. Les Nets peuvent-ils éviter le play-in et terminer la saison sixièmes voire plus si affinités ? La forme de KD le laisse penser, participer au play-in pourrait permettre à l’équipe de Steve Nash d’arriver encore plus lancée au premier tour mais pas sûr finalement que les Nets en seront puisque 3,5 victoires seulement les séparent aujourd’hui des Cavs, pas vraiment dans la même dynamique au passage. Quoiqu’il arrive Brooklyn risque de se manger d’énormes match-ups dès le mois d’avril et pas sûr que KD soit du genre à calculer, ce qui est sûr en revanche c’est que si le MVP 2014 continue à claquer des matchs à 50 pions on connait des gamins dans l’Ohio qui peuvent d’ores et déjà surveiller leurs arrières.

Mauvaise opération du jour – Celtics : suffisamment rare pour être signalé, les Celtics ont perdu un match de basket. Jayson Tatum n’a pas eu son rayonnement habituel, Jaylen Brown a exterminé Maxi Kleber mais c’est à peu près tout, Derrick White a joué comme si c’était la France en face et au final la cérémonie du retrait de maillot de Kevin Garnett aura été le seul moment agréable de la soirée au TD Garden. Une occasion manquée de garder la concu sous pression, ça arrive, mais dans un haut du panier de l’Est bien fourni il ne faudra pas en laisser trop de côté. Le prochain rendez-vous pour les C’s ? Mercredi soir, en Californie, face aux Warriors, miam-miam.

Les affiches de la nuit prochaine

0h : Cavaliers – Clippers

– 0h30 : Hawks – Blazers

– Blazers 0h30 : Sixers – Nuggets

– 1h : Thunder – Hornets

1h30 : Spurs – Wolves

3h : Wizards – Warriors

– 3h : Kings – Bulls

– 3h : Jazz – Bucks

– 3h30 : Lakers – Raptors

Si les Playoffs démarraient ce soir :

Heat – Raptors, Nets, Hawks ou Hornets

Sixers – Raptors ou Nets

Bucks – Cavs

Bulls – Celtics

Play-in tournament : Raptors – Nets et Hornets – Hawks

Suns – Wolves, Clippers, Lakers ou Pelicans

Grizzlies – Wolves ou Clippers

Warriors – Nuggets

Jazz – Mavericks

Play-in tournament : Wolves – Clippers et Lakers – Pelicans