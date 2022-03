Kyrie Irving était au Barclays Center ce dimanche : pas en joueur… mais en tant que spectateur, symbole d’une situation COVID étrange

Vainqueurs 110-107 des Knicks ce dimanche soir, les Nets ont pu compter sur un Kevin Durant indécent pour remporter un troisième succès consécutif, mais aussi sur les encouragements de Kyrie Irving qui a apprécié les énormes exploits de son grand copain. Parce que oui, pour la première fois de la saison, Uncle Drew était au Barclays Center ce dimanche. Toujours pas sur le terrain certes, mais en tribunes…

Pour ceux qui auraient perdu le fil dans la saga Kyrie Irving, on vous réexplique rapidement le contexte. Première chose à avoir en tête : Uncle Drew est dans l’incapacité de jouer au Barclays Center depuis le début de la saison à cause de son statut vaccinal, qui est non conforme avec les restrictions sanitaires actuellement en place à New York. Non vacciné, Kyrie est ainsi limité aux matchs se jouant en dehors de la Grosse Pomme (il ne peut pas jouer non plus au Madison Square Garden, ni à Toronto d’ailleurs), ce qui avait provoqué dans un premier temps une mise à l’écart de la part de la franchise des Nets, avant un rappel dans l’effectif suite à de nombreuses absences fin 2021. Il y a environ une semaine, certaines des restrictions en place ont été levées par le nouveau maire Eric Adams, comme par exemple la suppression de l’obligation vaccinale pour les lieux de divertissement intérieurs tel que le Barclays Center. On pensait alors que Kyrie était sur le point de recevoir l’autorisation de jouer dans la salle des Nets, sauf que cette levée des restrictions ne vaut pas pour les employés du secteur privé aka les personnes travaillant dans ces lieux de divertissement. Traduction si vous galérez à suivre : Kyrie Irving peut désormais rentrer au Barclays Center pour assister à un match de basket malgré son statut de non-vacciné, mais il ne peut pas apparaître sur le parquet en tant que joueur des Nets. C’est exactement la scène qu’on a vu ce dimanche soir dans le derby new-yorkais.

Donc c’est bien ça. Kyrie est présent là au Barclays Center pour le match entre les Knicks et les Nets. Mais il ne sera pas avec ses coéquipiers. Il sera assis, sur un siège dont il a payé la place, en tant que spectateur. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) March 13, 2022

Kyrie Irving reportedly is sitting in seats he bought. He has season Nets tickets for his family to attend games. Per Malika Andrews pic.twitter.com/7hxDTVbPEI — 𝐓𝐡𝐞 𝐒𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐍𝐞𝐰𝐬 (@sportingnews) March 13, 2022

Déjà présent samedi au Barclays pour la finale ACC entre son ancienne université de Duke et Virginia Tech, Uncle Drew est arrivé en cours de match – sous certains applaudissements – pour prendre place… courtside étant donné qu’il ne pouvait pas rejoindre le banc des Nets. « Une absurdité visuelle » a balancé la commentatrice Doris Burke pendant la rencontre, nous on pencherait plus sur « une scène complètement WTF » mais l’esprit est le même. Car si on résume, Kyrie Irving a donc le droit d’entrer au Barclays Center pour regarder le match sans masque ni vaccination (il a même rejoint le groupe des Nets dans les vestiaires à la pause), mais il n’a pas le droit d’être sur le parquet pour tâter la balle orange. On a du mal à saisir la logique, d’autant plus que les adversaires des Nets (hors Knicks) peuvent jouer au Barclays Center même s’ils ne sont pas vaccinés étant donné que les restrictions ne concernent que ceux qui travaillent à New York. Le commissionnaire de la NBA Adam Silver l’avait dit lui-même, « cela n’a pas vraiment de sens ». Sur l’oiseau bleu durant le derby new-yorkais, ils sont nombreux à avoir remis en question cette ordonnance, dont un certain LeBron James.

FACTS FACTS FACTS!! It literally makes ABSOLUTELY ZERO SENSE!!! They say if common sense was common then we’d all have it. Ain’t that the truth. 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ #FreeKyrie https://t.co/EhAcjuMrsL — LeBron James (@KingJames) March 13, 2022

Alors qu’on soit clair, on n’est pas là pour dire que Kyrie Irving mérite une exception par rapport aux autres travailleurs de New York qui sont soumis au même règlement. On n’est pas là pour s’exprimer sur le choix de Kyrie de se faire vacciner ou pas vacciner. On n’est pas là non plus pour apporter un jugement concernant la nécessité de ces restrictions dans la situation sanitaire actuelle dans la Grosse Pomme. Non, on est juste là pour dire que la logique de cette situation pas comme les autres nous échappe. Et la pression entourant cette dernière est tout d’un coup devenue beaucoup plus forte car pour la première fois, en antenne nationale qui plus est et lors d’un derby new-yorkais toujours très attendu, on a vraiment pu voir l’absurdité de la chose. Est-ce que cette pression va provoquer une résolution à l’avenir pouvant permettre à Irving de refouler le parquet du Barclays Center ? Visiblement, même si le maire Eric Adams est un « fan de Kyrie », il ne semble pas prêt pour l’instant à franchir le cap. Il l’a dit à plusieurs reprises, il ne va pas faire d’exception pour Uncle Drew et veut absolument éviter que la ville de New York « ferme à nouveau » comme aux pires heures de la pandémie. Ce dimanche, alors qu’il tenait une conférence de presse en extérieur, Eric Adams a répondu à un chahuteur qui voulait savoir à quel moment le meneur des Nets pourra à nouveau jouer à Brooklyn. Ses mots ? « Kyrie peut jouer demain au Barclays Center. Qu’il se fasse vacciner. » Ouch, quelque chose nous dit que ce n’est pas… demain qu’Irving rejouera.

« C’est ridicule. Je n’arrive vraiment pas à comprendre. Il y avait plusieurs personnes non vaccinés dans la salle n’est-ce pas ? Je ne comprends pas. J’ai l’impression que le maire veut user de son autorité pour faire passer un message, et pour avoir de l’attention. Mais il va bientôt trouver une solution, ça vaudrait mieux. » – Kevin Durant

La disponibilité de Kyrie Irving pour les matchs à domicile de Brooklyn est évidemment un élément majeur de la fin de saison des Nets. Dans l’état actuel des choses, malgré la greatness de Kevin Durant, on voit mal Brooklyn faire quoi que ce soit en Playoffs. Par contre, si Uncle Drew peut revenir à temps plein prochainement, attention.