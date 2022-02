Malgré la levée de certaines restrictions à New York, Kyrie Irving toujours pas éligible pour jouer à domicile : quand va-t-on le revoir au Barclays Center ?

Hier, le maire de New York, Eric Adams, a levé plusieurs restrictions sanitaires et on pensait que Kyrie Irving pourrait enfin jouer à domicile. L’obligation vaccinale pour les employés des entreprises du secteur privé n’a cependant pas été levée, l’inéligibilité de Kyrie Irving pour les matchs à domicile est donc toujours d’actualité.

On vit vraiment dans une époque bizarre. Avec la pandémie du COVID-19, la NBA n’a évidemment pas été épargnée. Depuis le début de la saison, les joueurs non-vaccinés évoluant dans les équipes new-yorkaises que sont les Knicks et les Nets ne peuvent pas jouer dans la « Big Apple » en raison des restrictions sanitaires spécifiques à la ville. Cela avait mené plusieurs joueurs à franchir le pas de la vaccination mais ce n’est pourtant pas le cas de Kyrie Irving, qui ne souhaite pas se faire vacciner pour des raisons qui lui sont propres et qui n’a donc joué aucun match au Barclays Center cette saison. Sa situation complètement inédite avait même poussé les Nets à l’écarter complètement du groupe dans un premier temps, avant de le réintégrer fin 2021 pour les matchs à l’extérieur uniquement.

Aux Etats-Unis, la situation sanitaire semble s’améliorer, ce qui a mené le maire de NYC Eric Adams à lever les restrictions liées au COVID-19 pour les restaurants intérieurs, les centres de fitness et les lieux de divertissement :

« Les chiffres du COVID de la ville de New York continuent de baisser. Tant que nos indicateurs montrent un faible niveau de risque et que nous ne voyons pas de surprises cette semaine, le lundi 7 mars, nous supprimerons également les exigences en matière de vaccination pour Key2NYC – c’est-à-dire les restaurants, les centres de fitness et les lieux de divertissement intérieurs. »

New York City’s #COVID numbers continue to go down. So long as our indicators show a low level of risk and we see no surprises this week, on Monday, March 7 we will also remove the vaccination requirements for Key2NYC — meaning indoor dining, fitness and entertainment venues. — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) February 27, 2022

Interrogé à ce sujet, Kyrie Irving a alors déclaré à ESPN que ces évolutions représentaient pour lui « la lumière au bout du tunnel. » Il y a pourtant un très gros hic : si les restrictions évoluent pour le secteur public, celles concernant les entreprises du secteur privé n’ont pour l’instant pas évolué. Le 27 décembre dernier, Eric Adams avait décidé de rendre obligatoire la vaccination pour tous les employés des entreprises du secteur privé, « afin d’arrêter la propagation du COVID-19 » encore massivement présent à l’époque, avec l’avènement du variant Omicron notamment. La franchise des Brooklyn Nets étant une entreprise privée et Kyrie Irving étant un employé des Nets, dans la situation actuelle, le meneur est toujours inéligible à la participation des matchs de son équipe à domicile. À partir du 7 mars prochain, la seule chose que le champion 2016 pourra faire, c’est assister aux matchs en tant que spectateur.

Les Nets ne sont donc pas plus avancés, mais la situation n’est pas encore figée pour le reste de la saison. Cette évolution des restrictions sanitaires est due aux indicateurs épidémiques qui ont montré un faible niveau de risque. On peut alors envisager que si la situation continue de s’améliorer d’ici le 10 avril (fin de la saison régulière), la mairie pourrait lever les restrictions qui touchent également le secteur privé. C’est un pronostic à prendre forcément avec des pincettes, mais le scénario existe. D’autant plus qu’Eric Adams souhaite que Kyrie retourne sur les planches du Barclays Center. Il a d’ailleurs déclaré ceci sur CNBC cet après-midi :

« Écoutez, je veux Kyrie sur le terrain. Je ferais n’importe quoi pour avoir cette bague. Tellement, je le veux. Mais il y a tellement de choses en jeu ici. Et j’ai parlé avec le propriétaire de l’équipe. Nous voulons trouver un moyen de faire jouer Kyrie sur le terrain, mais c’est un problème plus important. La ville ne peut pas se fermer à nouveau. Ce serait envoyer le mauvais message que d’avoir une exception pour un seul joueur alors que nous disons à un nombre incalculable d’employés de la ville de New York, ‘Si vous ne suivez pas les règles, vous ne serez pas en mesure d’être employé’. »

Kyrie Irving et les Nets ont vécu un énorme ascenseur émotionnel en l’espace de quelques heures et les fans de Brooklyn ne pourront toujours pas voir l’un des meilleurs dribbleurs de l’histoire de la NBA évoluer à domicile. Attention toutefois à l’évolution de la situation sanitaire dans les prochaines semaines : un Kyrie Irving présent pour les matchs à domicile en Playoffs, c’est encore possible. Il ne reste plus qu’à croiser les doigts…

Sources textes : ESPN, CNBC