Les 10 storylines à suivre sur la fin de la régulière : le duo Harden – Embiid, les Nets new look, LeBron et les Lakers… il va s’en passer des choses

Un mois et dix jours. Voilà ce qui reste dans cette saison régulière 2021-22, une saison dans laquelle les franchises possèdent encore une vingtaine de matchs à jouer pour tenter de se positionner au mieux en vue des échéances du printemps. La fin de cette campagne s’annonce à la fois intense, indécise, et surtout excitante. Alors pour ne rien rater, voici les dix choses que vous devez absolument suivre lors des semaines à venir.

Les Sixers version James Harden – Joel Embiid

On a déjà eu un aperçu de ces Sixers nouvelle version lors des deux premiers matchs du duo Harden – Embiid, mais on va évidemment les suivre à la loupe tous les soirs pour se faire une meilleure idée de leurs capacités. Les premiers signes démontrés contre Minnesota et New York sont en tout cas très très intéressants : le Barbu et Jojo cartonnent comme s’ils jouaient ensemble depuis des années, Tyrese Maxey est comme un poisson dans l’eau, ça domine des deux côtés du terrain… bref les fans de Philly peuvent espérer de grandes choses en cette fin de saison, même si les Sixers n’ont pas encore rencontré de vraies grosses écuries. Heureusement, pour les amoureux de balle orange que nous sommes, ça va venir. Parmi les rencontres qu’on a déjà entourées sur notre calendrier : Heat (5 et 21 mars), Bulls (7 mars), Nets (10 mars), Suns (27 mars) et Bucks (29 mars), entre autres.

La situation aux Nets

On ne peut pas parler des Sixers sans mentionner les Nets juste derrière. En transférant James Harden pour récupérer Ben Simmons, Brooklyn a changé l’équilibre de son équipe et pour beaucoup, le groupe de Steve Nash est bien plus équilibré aujourd’hui. Mais la question qu’on se pose, c’est de savoir quand on verra ces Nets new look au complet et comment la mayonnaise va prendre, surtout que BK est seulement huitième à l’Est aujourd’hui (bilan de 32 victoires – 29 défaites). La bonne nouvelle, c’est que Kevin Durant est sur le point de revenir et que Goran Dragic a déjà joué sous ses nouvelles couleurs. La moins bonne, c’est qu’on ne sait toujours pas quand Simmons sera opérationnel, ni quand Kyrie Irving sera autorisé à jouer au Barclays Center. De plus, le sniper Joe Harris n’a toujours pas quitté l’infirmerie et pourrait même repasser sur le billard à cause de cette maudite cheville. Potentiellement, les Nets ont tout ce qu’il faut pour jouer les premiers rôles à l’Est, reste à voir s’ils auront toutes leurs armes à disposition.

La grosse bataille dans les hauteurs de l’Est

Les Sixers et les Nets font évidemment partie des grands acteurs de la Conférence Est en cette fin de saison, mais ils sont loin d’être les seuls. Miami, Chicago, Milwaukee, Cleveland, Boston ou encore Toronto, bref c’est hyper dense dans la première moitié du classement (seulement cinq matchs d’écart entre le premier et le sixième) et ça promet une fin de saison régulière absolument palpitante. Il y a quelques jours, on avait justement fait un focus sur la grosse bataille qui s’annonce de ce côté-là des States, on vous invite à lire (ou relire) le papier pour comprendre les enjeux et les différentes storylines qui vont accompagner cette course sans merci.

La course au MVP : plutôt Giannis, Joel, Jokic ou DeMar ?

Chaque année, la course au MVP fait partie des grands thèmes de la fin de régulière. On parle du plus prestigieux des trophées individuels, forcément ça intéresse tout le monde. Mais il y a des saisons où à vingt matchs de la fin, le suspense n’est plus vraiment d’actualité tellement un mec domine la course. Heureusement, ce n’est pas le cas en 2021-22 car on a Joel Embiid et Nikola Jokic qui réalisent tous les deux des saisons historiques, on a Giannis Antetokounmpo qui continue d’être monstrueux à l’image des années précédentes, tandis que DeMar DeRozan se prend tout simplement pour Michael Jordan depuis quelques semaines. Tout ça pour dire que la course au MVP risque d’être tendue jusqu’au bout et que les grosses perfs pourraient véritablement animer la fin de la régulière, chaque candidat ayant à cœur de booster son dossier en frappant véritablement les esprits. Alors, c’est qui votre favori ?

Jusqu’où les Lakers peuvent-ils creuser ?

Plus on avance, plus les Lakers s’enfoncent. Alors qu’Anthony Davis semble encore loin d’un retour, la bande à LeBron a touché le fond dimanche en prenant une véritable fessée (123-95) contre les… Pelicans à la maison. « Je n’ai pas d’explication pour ce soir » a même déclaré le King en conférence de presse, symbole du manque de répondant de cette équipe. Les Lakers ont tellement touché le fond que des sifflets sont descendus des travées de la Crypto.com Arena, et qu’on peut légitimement se demander aujourd’hui si les Angelinos ne vont pas tout simplement rater le prochain play-in tournament. La phrase semble improbable quand on se souvient des grandes ambitions du début de saison, mais elle est désormais bien d’actualité notamment quand on sait que les Lakers possèdent le deuxième calendrier le plus relevé de la NBA en cette fin de régulière. Clairement, ça sent pas très bon tout ça.

LeBron James, bientôt deuxième scoreur de l’histoire

316. Voilà le nombre de points séparant Karl Malone (36 928) de LeBron James (36 612). Ce dernier – s’il continue sur son rythme actuel de 29 pions en moyenne – n’aura besoin que de onze matchs pour déloger Le Facteur de la deuxième place all-time au scoring. Logiquement, ça devrait le faire sans problème, sauf bien sûr si James connaît un pépin physique, ce qui n’est pas à exclure totalement puisque le King a déjà manqué 17 matchs cette saison. Mais on croise les doigts pour qu’il y arrive et qu’il continue de se rapprocher du record ultime de Kareem Abdul-Jabbar (38 387). Cela fera au moins un truc à fêter pour LeBron et les Lakers en cette fin de saison.

Le record all-time de Gregg Popovich

On aime les courses au record. Le début de saison a été marqué par celui de Stephen Curry, devenu le shooteur à 3-points le plus prolifique de l’histoire de la NBA, la fin devrait être marquée par celui de Gregg Popovich, sur le point de devenir le coach le plus victorieux all-time. Préparez-vous vite, car ça va logiquement tomber d’un jour à l’autre. À l’heure de ces lignes, il manque un petit succès à Pop pour égaler le recordman Don Nelson (1 335), et deux pour prendre seul la première place. Les Spurs vont rencontrer les Grizzlies ce soir, puis les Kings, les Hornets, les Lakers et les Raptors d’ici au 9 mars. Y’a moyen que ça soit torché d’ici là. Et quand ça sera fait, Pop aura droit à toutes les louanges du monde, lui qui est considéré par beaucoup comme le plus grand coach de l’histoire du basket.

Les Suns sans Chris Paul

Largement en tête de la Conférence Ouest, les Suns (49 victoires – 12 défaites, six matchs d’avance sur le deuxième à l’Ouest) semblent destinés à finir la saison régulière avec le meilleur bilan NBA. De ce point de vue-là, l’absence de Chris Paul – out pour six à huit semaines à cause d’une blessure au pouce – ne devrait pas changer grand-chose. Mais ce n’est pas pour autant que la situation à Phoenix n’est pas intrigante. Pour la première fois depuis le superbe parcours dans la bulle, on va voir cette équipe des Suns évoluer sans le Point God pendant une durée prolongée. Il sera intéressant d’observer le comportement des hommes de Monty Williams (bilan de 1-2 sans CP3 pour l’instant) et on a hâte notamment de voir ce que peut nous proposer la star Devin Booker, qui aura désormais plus de responsabilités en matière de playmaking.

Les grands blessés (Zion, Porter Jr., Murray, Lillard, Kawhi et PG) : qui revient, qui revient pas ?

Cette saison 2021-22 est notamment marquée par l’absence de nombreux grands noms : Zion Williamson, Michael Porter Jr., Jamal Murray, Kawhi Leonard et Paul George. Et à ces grands noms, vous pouvez ajouter aussi Damian Lillard, à l’infirmerie depuis plusieurs semaines. Bien évidemment, chaque situation est différente, que ce soit au niveau des blessures ou des enjeux qui entourent ces dernières. Pour Zion, on se demande si on part sur une saison blanche avant une extension de contrat potentielle. Pour MPJ et Murray, visiblement un retour se rapproche et ça pourrait faire des Nuggets l’équipe dangereuse de cette fin de régulière. Quant à Kawhi et PG, c’est toujours le flou mais vous imaginez bien que si ces deux-là reviennent, les Clippers risquent de faire mal. Enfin, dans le cas de Lillard, tout dépendra si les Blazers privilégient le tanking ou le play-in…

Les Kings, rois de la lose ?

15 saisons sans Playoffs. Voilà la série sur laquelle se trouve la franchise de Sacramento, aujourd’hui en bonne position pour établir le nouveau record all-time avec 16. Pour l’éviter, les Kings ont notamment envoyé… Tyrese Haliburton aux Pacers en échange de Domantas Sabonis, afin d’associer ce dernier à De’Aaron Fox. Est-ce que ça peut permettre à la franchise de la capitale californienne d’accrocher un spot au play-in tournament et éventuellement se donner une chance de retrouver les Playoffs pour la première fois depuis 2006 ? Permettez-nous d’en douter. Sacramento est aujourd’hui 13e de l’Ouest avec un bilan de 22 victoires pour 40 défaites, bilan qui place les Kings à 3,5 matchs du dixième de la conférence.

Autres grands thèmes à suivre :