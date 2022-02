Michael Porter Jr. de retour en mars ? Le Woj dit oui, Mike Malone ne sait pas trop, bref mettez-vous d’accord

Selon les rumeurs, Michael Porter Jr. pourrait retrouver la compétition d’ici la fin de la saison. 3 mois après son opération du dos, le jeune ailier va bientôt reprendre les entraînements avec contact.

Alors que les Nuggets réalisent une saison inattendue, en performant malgré l’absence de deux de leurs trois joueurs majeurs, la roue commence à enfin tourner pour Denver. Classée sixième de la Conférence Ouest, la franchise du Colorado dispose d’un calendrier très avantageux pour la fin de saison régulière, ce qui pourrait lui permettre de remonter au classement d’ici le 10 avril prochain. Menées par un Nikola Jokic candidat à sa propre succession pour le titre de MVP, les Pépites pourraient également retrouver sous peu Michael Porter Jr. Selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, après avoir subi une opération du dos il y a trois mois, MPJ pourrait bientôt retrouver le terrain :

« Selon son agent Mark Bartelstein, l’ailier des Denver Nuggets, Michael Porter Jr., est en passe d’être autorisé à jouer avec contact dans le courant de la semaine prochaine, ce qui lui permettrait de revenir dans l’équipe en mars. »

Ces derniers temps, on parlait de plus en plus d’un potentiel retour de l’ailier cette saison et la dernière sortie du Woj vient confirmer les spéculations. L’information est toutefois à prendre avec des pincettes puisque Mike Malone, le coach des Denver Nuggets, a tout de suite déclaré qu’il ne fallait pas prendre en compte ces rumeurs.

Asked Michael Malone about the MPJ report. “I would say don’t listen to those reports. … They didn’t come from me, they didn’t come from Tim Connelly. They didn’t come from anybody within the Denver Nuggets. I would say, be careful what you listen to and what you read.” — Mike Singer (@msinger) February 28, 2022

« Je dirais qu’il ne faut pas écouter ces rapports… Ils ne viennent pas de moi, ils ne viennent pas de Tim Connelly. Ils ne viennent de personne au sein des Denver Nuggets. Je dirais, faites attention à ce que vous écoutez et à ce que vous lisez. »

Avec cette sortie, l’entraîneur des Nuggets rend la situation autour de MPJ plutôt floue. On ne sait alors plus qui croire, les membres de la franchise ou le représentant du joueur ? En tout cas une chose est sûre, Michael Porter Jr. se porte bien et va bientôt retrouver les entraînements avec contact. Après avoir signé un contrat max l’été dernier (172,5 millions de dollars sur les 5 prochaines années), le jeune ailier avait plutôt déçu lors du début de la saison 2021-22. En 9 matchs joués, il tourne à 9,9 points, 6,6 rebonds et 1,9 assist à 35,9% au tir et un très vilain 20,8% à trois points. En cas de retour, on espère retrouver la version de lui qui nous avait tant enthousiasmé l’an passé. Reste à savoir quand aura lieu ce fameux comeback…

La situation autour du dossier Michael Porter Jr. est plus qu’incertaine. Si d’un côté on est enthousiaste vis-à-vis d’un retour cette saison, d’un autre côté, la franchise ne souhaite pas aller plus vite que la musique. Il ne nous reste plus qu’à croiser les doigts pour revoir MPJ cette saison.

Source texte : ESPN, Mike Singer