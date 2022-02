Le pari NBA du jour, spécial 5 majeur boosté : 25 points minimum, qui va cartonner au scoring cette nuit ?

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce lundi 28 février, c’est un joli petit programme que nous offre la NBA avec sept matchs au menu. Cela offre de nombreuses opportunités pour se faire plaisir avec un petit pari, et aujourd’hui on a décidé de vous proposer cinq cotes boostées histoire de varier les plaisirs tout en augmentant encore plus vos gains en cas de pari gagnant.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

Voici le 5 majeur de cotes boostées de ce lundi :

25 points minimum, l’analyse fine !

D’Angelo Russell contre les Cavaliers (3,40 au lieu de 2,85) : cette année, affronter la défense de Cleveland, c’est quand même pas de la tarte. Il y a du monde à l’intérieur avec Evan Mobley et Jarrett Allen, mais aussi sur les extérieurs avec notamment Isaac Okoro. Donc ça risque d’être tendu pour DLo d’atteindre les 25 points. Pour autant, Russell reste sur deux bons matchs au scoring, avec notamment cette explosion à 37 points face aux Grizzlies, et une perf’ à 21 unités contre Philadelphie. De plus, il pourra sans doute s’économiser en défense car ni Darius Garland, ni Caris LeVert ne sont dispos côté Cleveland.

Zach LaVine contre le Heat (2,40 au lieu de 2,00) : là aussi, y’a une sacrée défense en face. Miami est une référence quand il s’agit de défendre son panier et même si le talent offensif de Zach LaVine est indéniable, ça ne sera pas facile d’atteindre les 25 points. Et puis l’arrière des Bulls reprend à peine le rythme après avoir raté trois matchs avant le All-Star Break pour un bobo au genou. Bref, y’a peut-être une meilleure opportunité ailleurs.

Jimmy Butler contre les Bulls (2,40 au lieu de 2,00) : pourquoi pas dans le camp d’en face avec Jimmy Butler. Il connaît un peu des hauts et des bas au scoring ces derniers temps, mais a tout de même atteint la barre des 25 dans quatre de ses huit derniers matchs. Et on sait qu’en face, la défense de Chicago n’est pas vraiment la même depuis que Lonzo Ball, Alex Caruso ou encore Pat Williams sont absents.

Domantas Sabonis contre le Thunder (3,85 au lieu de 3,20) : on connaît tous le talent de Domantas Sabonis et la faiblesse du Thunder. Mais si la cote de base est aussi élevée, c’est parce que Domas n’atteint pas si souvent la barre des 25 points. Depuis son arrivée chez les Kings à la trade deadline, il a atteint les 25 une seule fois en six matchs. Et cette saison, il tourne à 19 points de moyenne. La cote boostée est cependant très belle et ça peut se tenter.

Karl-Anthony Towns contre les Cavaliers (3,00 au lieu de 2,50) : même remarque que pour D’Angelo Russell, y’a du lourd en face niveau défense. Encore plus pour l’intérieur Karl-Anthony Towns qui va se retrouver face aux tours jumelles Jarrett Allen – Evan Mobley. Cependant, le talent de KAT et sa capacité à shooter du parking peuvent lui permettre d’atteindre les 25 points contre n’importe quel adversaire, lui qui possède une moyenne de 24,4 unités cette année.

01h00 : Cavaliers (2,30) – Wolves (1,64)

01h00 : Magic (1,85) – Pacers (2,00)

01h30 : Nets (2,45) – Raptors (1,58)

01h30 : Heat (1,57) – Bulls (2,45)

02h00 : Grizzlies (1,24) – Spurs (4,25)

02h00 : Bucks (1,18) – Hornets (5,10)

02h00 : Thunder (2,70) – Kings (1,49)

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. Rendez-vous dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL.

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

