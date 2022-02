Tyrese Maxey, le grand gagnant du transfert de James Harden ? Déjà très fort, le sophomore s’éclate encore plus aux côtés du Barbu

Deux matchs, deux victoires, un duo de folie. Pour leurs grands débuts ensemble, Joel Embiid et James Harden ont impressionné par leurs automatismes et les Sixers font clairement flipper, d’autant plus qu’un certain Tyrese Maxey cartonne aux côtés des deux monstres. Mais est-ce qu’on ne serait pas en fait devant un nouveau… Big Three ?

On peut commencer à se poser la question quand on voit déjà la production numérique du sophomore lors des deux premiers matchs d’Harden avec les Sixers. Première sortie face aux Wolves ? 28 points, 2 rebonds, 2 passes, 4 interceptions, à 12/16 au tir dont 2/3 du parking et 2/2 aux lancers-francs, le tout en 32 minutes de jeu. Hier soir au Madison Square Garden ? 21 points, 7 rebonds, 3 assists et 2 steals en 37 minutes. Si vous préférez raisonner en moyennes, ça nous fait du 24,5 points à 66,7% au tir (62,5% du parking, 80% aux lancers-francs), 4,5 prises, 2,5 caviars et 3 ballons volés par soir. Bien sûr, l’échantillon est très faible. On n’a jamais pu tirer la moindre conclusion après seulement deux matchs joués. Mais il est suffisant pour nous hyper par rapport à l’évolution de Maxey et sa place aux côtés du duo Joel Embiid – James Harden. Alors que Jojo et le Barbu donnent l’impression de jouer ensemble depuis des années tellement ils cartonnent dans leur jeu à deux, le petit Tyrese s’éclate peut-être plus que jamais. On se souvient de ce panier en transition hier soir à New York, quand Maxey s’est retrouvé au sol le sourire aux lèvres, en train de tapoter le parquet. Et comme un symbole, c’est également lui qui a fermé le couvercle face aux Knicks, avec son 3-points à un peu plus de deux minutes de la fin et l’horloge des 24 qui s’écoule.

Embiid- 34 PTS. 10 REB. 72 TS%

Harden- 27 PTS. 12 AST. 8 REB. 85 TS%

Embiid- 34 PTS. 10 REB. 72 TS%

Harden- 27 PTS. 12 AST. 8 REB. 85 TS%

Maxey- 28 PTS. 83 TS%

Alors le grand gagnant de l’arrivée de James Harden à Philly, ça pourrait bien être Tyrese Maxey. Au moment du transfert à la deadline, on pouvait logiquement se poser quelques questions sur le rôle qu’allait avoir le sophomore dans cette nouvelle version des Sixers et comment son association avec le Barbu allait se dérouler pour lui. On se posait des questions car d’un côté, Maxey avait évidemment gagné en responsabilité lors de la première partie de saison en l’absence de Ben Simmons. Des responsabilités supplémentaires qui n’ont clairement pas fait peur au jeunot de 21 ans, devenu une pièce essentielle dans le collectif des Sixers (16,9 points, 4,6 passes de moyenne, 46,9% au tir, 39% à 3-points, 87,1% aux lancers-francs) pour aider ces derniers à rester compétitifs à l’Est sans le Boomer. Mais d’un autre côté, on connaît tous James Harden, qui est un arrière ball-dominant auquel une attaque entière peut tourner.

Ce qu’on voit aujourd’hui, c’est un gamin qui a déjà trouvé sa place malgré un rôle qui évolue par rapport à la première partie de saison. Quand vous remplacez Seth Curry par un arrière du calibre de James Harden, forcément vous avez un peu moins les clés de l’attaque, même si Maxey n’a évidemment jamais été l’option offensive numéro un des Sixers aux côtés de Joel Embiid. Moins les clés, mais ça ne signifie pas pour autant que son impact est moindre. Bien au contraire. Aux côtés du duo Harden – Jojo, Tyrese profite des nombreux espaces créés par la présence du Barbu et la menace qu’il représente, autant individuellement qu’à travers sa belle entente avec le pivot camerounais. Des espaces qui lui ouvrent évidemment beaucoup d’opportunités en attaque, notamment pour planter en catch & shoot parce que oui, il sait shooter le jeunot. Et puis il y a évidemment aussi cette dimension sur le jeu en transition, où Maxey excelle avec sa vitesse. Il n’a pas fallu attendre très longtemps pour voir des contre-attaques menées par Harden et où Tyrese court à 100 à l’heure pour être à la conclusion. Cela saute aux yeux, Maxey est comme un poisson dans l’eau actuellement. Le rôle a évolué, il joue peut-être plus off the ball qu’avant, mais l’agressivité est toujours la même. Et lorsque Ramesse souffle sur le banc, le sophomore n’a aucun mal pour reprendre un rôle qui ressemble plus à celui qu’il possédait avant le 10 février 2022, preuve d’une belle capacité d’adaptation. Bref, ça en fait des qualités, et on comprend pourquoi Tyrese Maxey a tant la cote auprès des fans de Philly aujourd’hui.

Si contrairement à Tyrese Maxey, Tobias Harris galère un peu depuis l’arrivée de James Harden à Philly, les Sixers ont déjà trouvé un excellent équilibre autour du duo Harden – Embiid. Équilibre auquel contribue fortement le sophomore formé à Kentucky, très séduisant depuis le début de saison et qui rayonne aujourd’hui. Hâte de voir la suite !