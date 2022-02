NBA Top 10 All-Time (2021-22) : game winners au buzzer ! Apéro TrashTalk

C’est la tradition du lundi, une tradition qui fait du lundi le meilleur jour de la semaine : un Top 10 All-Time maison, avec des thèmes toujours plus originaux au programme. Au menu aujourd’hui, on va parler des meilleurs buzzer beaters de l’histoire de la NBA !

Un game winner au buzzer. Traduction, un shoot qui fait gagner le match alors que le buzzer sonne. Autrement dit le tir qui détruit l’adversaire sans qu’il ne puisse y faire quoi que ce soit. C’est le genre d’action qui permet d’entrer dans la légende, le genre d’action qui peut rester gravée dans l’histoire, le genre d’action qui fait du basket un sport à part. On a tous déjà imité nos plus grands héros dans ce genre de situation, en imaginant le chrono qui s’écoule et en tirant à la manière d’un MJ ou d’un Kobe. Justement, MJ et Kobe, on risque d’en parler un peu dans l’Apéro Top 10 du jour car dans la catégorie clutch player, ces deux-là font évidemment partie des références all-time. Mais on ne vous en dit pas plus, on préfère vous laisser découvrir tout ça tranquillement, sans vous spoiler.

Vous connaissez la formule. On s’installe confortablement, on prend de quoi grignoter, on écoute et on réagit si on a envie, le tout dans la bonne humeur.