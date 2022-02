NBA 75 Euro Vote – All Time European Moment : c’est l’heure de voter, quel est le plus grand moment européen de toute l’histoire de la NBA ?

Vous le savez évidemment, cette saison la NBA fête ses 75 ans ! Une longue et belle histoire de balle orange, d’immenses performances, de joueurs légendaires… et de moments inoubliables ont marqué la grande vie de notre Ligue préférée. Et justement, pour célébrer cet anniversaire, la NBA a décidé de vous faire voter. La question est donc simple, c’est la réponse qui va être compliquée : quel est le plus grand moment européen de toute l’histoire de la NBA ?

Les grands moments… européens.

Mais, qu’est-ce que ça peut bien vouloir dire ?

Dans la riche histoire de la NBA, il y a forcément de grands moments qui ont été proposés et vécus avec une touche américaine, mais il y a aussi des grands moments qui ont été apportés par des joueurs ayant fait leur formation de l’autre côté de l’océan Atlantique. Et oui, quand on fête les 75 ans de la Ligue, on ne peut mettre de côté le fait que l’internationalisation du jeu a marqué le parcours de la balle orange. Du coup, ces vingt dernières années, bien des choses ont changé et les stars ne viennent pas forcément de New York ou de Los Angeles. Elles viennent parfois de Paris, d’Athènes, de Wurtzbourg ou de Barcelone pour ne citer que ces villes… La place est donc aujourd’hui donnée à l’Europe, et à ces géants qui ont fait vibrer des pays entiers via la NBA.

Le critère premier qui vous permet d’entrer dans ce club VIP ? Être européen, et avoir écrit une immense page en NBA.

Pas d’Asie ou d’Afrique pour le coup, là c’est concentration totale sur l’Europe et ses superstars. Bien évidemment, plus vous êtes montés haut sur le toit de la Ligue, plus vous avez de chance de vous pointer dans ce classement. Mais il y a des filous qui ont été plus ou moins dominants… et des mastodontes qui ont cassé des barrières pour permettre à d’autres de s’enfoncer dans la brèche.

Pour fêter ses 75 ans, la NBA a donc décidé de donner la parole aux fans ! #NBA75EuroVote

Dès maintenant, c’est à vous de jouer.

En cliquant ici pour voter, vous allez participer au scrutin européen virtuel et ainsi déterminer quel est le plus grand moment européen de l’histoire de la NBA.

Le vote est déjà ouvert et s’arrêtera le 9 mars, avec un grand moment vainqueur qui sera annoncé le 11 mars prochain.

Quels sont les moments européens présentés dans le vote ?

Pour déterminer les moments participants au vote, il fallait bien réaliser un premier tri. Et dans ce premier tri, il fallait déjà virer les moments qui n’auraient aucune chance de finir en tête des charts. C’est donc avec fierté et pas moins de hype que votre média préféré a participé au panel d’hexperts européens déterminant ce quintet finaliste. Et ouais, maintenant on demande à TrashTalk d’aider à écrire l’histoire de la NBA, donc on te laisse prendre ta meilleure tasse de café dans ta cuisine et tu peux trinquer l’écran avec la mif.

# Les 5 grands moments européens parmi lesquels voter :

Toni Kukoc réalise le triplé avec les Bulls : d’abord testé par Michael Jordan et Scottie Pippen avant son arrivée en NBA, Kukoc va vite montrer son immense talent et devenir un des piliers des Bulls qui font le threepeat de la fin des années 90. Sixième homme de l’année en 1996, fondamental en 1997 et quasiment deuxième meilleur scoreur de Chicago lors des Finales NBA de 1998, Toni place définitivement l’Europe sur la carte des régions respectables la Ligue. Pas le pionnier, mais celui qui a empoché le plus de bagues en premier en ayant un rôle déterminant.

Tony Parker MVP des Finales 2007 : cocorico ! Bon alors là, autant vous dire qu’on a des frissons rien que d’en parler. Tony Parker, drapeau français autour de la taille, qui soulève son trophée de MVP des Finales NBA 2007 à Cleveland ? L’image est inoubliable, la série de Parker tout autant. Premier européen à soulever ce trophée, Tony est au sommet de son art et la défense des Cavs ne peut rien faire face au Français. Alors qu’il est entouré de joueurs européens plus décorés que lui comme Gasol et Nowitzki, Parker est bien le tout premier à être MVP de la plus importante série.

Giannis Antetokounmpo MVP des Finales 2021 : lui, il est arrivé dans le classement et il a dit poussez-vous ! Comment ne pas secouer sa tête en repensant aux incroyables Finales NBA 2021 de Giannis Antetokounmpo ? Le dieu grec qui monte enfin sur la plus haute des montagnes, torse bombé, 50 points sur la tête des Suns, une performance incroyable qui vient ponctuer 6 matchs d’exception. Alors qu’il avait le genou en vrac et qu’il avait la désillusion de 2020 en tête, Giannis terrasse Phoenix et s’offre la couronne suprême : un premier titre de champion, un premier titre pour les Bucks en quasiment 50 ans, et un trophée de MVP des Finales. Légendaire.

Dirk Nowitzki, MVP des Finales 2011 : il était All-Star. Il était MVP de saison régulière. Il butait systématiquement sur les Spurs et on ne savait pas s’il serait champion NBA un jour. Tu parles ! Dirk emmène la planète basket dans sa galaxie lors des Playoffs 2011, avec un niveau de jeu sensationnel et des Finales NBA de toute beauté. Alors que LeBron pense débloquer son compteur à Miami, Nowitzki est intouchable et tabasse le Heat avec des shoots sur une jambe et un leadership extraordinaire. Un des plus beaux titres de tous les temps, et un finish à couper le souffle.

Pau Gasol, back-to-back champion : fort mais tellement esseulé à Memphis, immense et tellement complémentaire de Kobe à Los Angeles. Pau Gasol débarque à la fin des années 2000 chez les Lakers, et tout va changer, pour lui comme pour sa franchise. En side-kick parfait de Bryant, l’ami Gasol touche son prime en prenant sa revanche face aux Celtics en 2010 un an après avoir boxé Dwight Howard et le Magic en 2009. Pau n’est pas qu’un double-champion deux années de suite, c’est tout ça mais dans la peau d’un véritable lieutenant parfait dans l’histoire de la NBA.

Alors certes, on aurait pu parler du stepback de Luka Doncic face aux Clippers au buzzer, le trophée de Défenseur de l’année de Joakim Noah, les concours à trois points de Peja Stojakovic ou le 5×5 d’Andrei Kirilenko, mais les finalistes sont là ! Cinq grands moments européens all-time, cinq souvenirs légendaires, et un seul à déterminer numéro 1 de tous les temps. Alors, lequel ? C’est à vous de voter !