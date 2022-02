Le programme beIN Sports de la semaine en NBA : Bucks – Suns en prime time ce dimanche, Tonton Adam sait nous gâter

Comme chaque semaine sur TrashTalk, retrouvez le programme complet des sept jours à venir, pour arriver au boulot avec une gueule de zombie et l’haleine d’une mère-grand qui vient de manger une conserve de harengs pas frais. En attendant quelques potentielles updates, voici le menu signé beIN Sports.

Alors que le dernier quart de la saison régulière a officiellement commencé, le rythme ne ralentit pas bien au contraire. Les duels entre Luka Doncic et LeBron James sont toujours sympas à suivre (mettez votre réveil mardi soir) et pour ceux qui ont kiffé le duel entre New York et les nouveaux coéquipiers de la barbe hier soir, on remet ça ce mercredi à Philly. Ensuite, le Bulls – Bucks de vendredi vaudra son petit pesant de cacahuètes en attendant l’apothéose avec le remake des dernières Finales NBA, ce dimanche à 21h30 pour notre plus grand bonheur.

Dans la nuit du lundi 28 février

Milwaukee Bucks – Charlotte Hornets à 2h (beIN 1)

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du mardi 1er mars

Toronto Raptors – Brooklyn Nets à 1h30 (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Dallas Mavericks 4 2h (beIN 1)

Dans la nuit du mercredi 2 mars

Philadelphie Sixers – New York Knicks à 1h30 (beIN 1)

Milwaukee Bucks – Miami Heat 2h (beIN 4)

Dans la nuit du jeudi 3 mars

Boston Celtics – Memphis Grizzlies à 1h30 (beIN 4)

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers à 4h (beIN 1)

Dans la nuit du vendredi 4 mars

Chicago Bulls – Milwaukee Bucks à 1h30 (beIN 1)

Philadelphie Sixers – Cleveland Cavaliers à 1h (beIN 4)

Dans la nuit du samedi 5 mars

Dallas Mavericks – Sacramento Kings à 23h (beIN 3)

Minnesota Timberwolves – Portland Trail Blazers à 2h (beIN 4)

Dans la nuit du dimanche 6 mars

Milwaukee Bucks – Phoenix Suns à 21h30 (beIN 3)

Denver Nuggets – New Orleans Pelicans à 2h (beIN 4)