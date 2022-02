Joel Embiid et James Harden confirment à New York : victoire des Sixers, triple-double du barbu, 37 points du pivot, il est vraiment flippant ce duo

Après un premier match vendredi soir en déplacement dans le Minnesota, on attendait un deuxième essai ce dimanche à New York. Joel Embiid et James Harden, qu’est-ce que ça donne chez les Knicks en début de journée ? Et bien cela donne une masterclass du duo, et une solide victoire des Sixers chez Spike Lee (125-109).

Jouent-ils ensemble depuis 3 jours, ou depuis 3 ans ?

C’est la question que de nombreux observateurs se sont posés ce dimanche, en voyant les deux leaders de Philadelphie réaliser un petit récital sans vraiment se regarder, à New York. Le match était très attendu, par les fans des Knicks pour commencer mais aussi par les fans des Sixers qui avaient fait le déplacement. Chants de MVP pour Joel aux lancers, applaudissements bruyants sur contre-attaque, on se demandait si les hommes de Doc Rivers jouaient à domicile ou à l’extérieur ce soir. Ce qui est sûr, c’est que maison ou pas maison, Embiid démarrait la rencontre comme chaque rencontre cette saison, avec la volonté de nuire et envoyer son pivot adverses aux oubliettes. Soirée cauchemardesque pour Mitchell Robinson (6 fautes en 17 minutes), obligé de déposer les armes face à un des joueurs les plus dominants de toute la planète actuellement. Lancer après lancer, Joel se gavait en début de rencontre et Harden allait dans son sens en y ajoutant des… lancers, mais aussi de la distribution pour ses camarades. D’où cette sensation de parfaite synchronisation entre les deux hommes, notamment sur un and one de première mi-temps qui voit le duo célébrer l’action avec une petite danse. On ne peut pas croire que cela ne marchera pas, la question est de savoir jusqu’où ça marchera, et comment joueront les copains autour. Tobias Harris, en difficulté, a essayé de contribuer dans d’autres aspects du jeu mais avec peine. Le banc, sacrément limité, a tenté de faire de son mieux mais sans impact réel. Seul Tyrese Maxey, encore une fois génial (21 points), semblait trouver sa place avec Matisse Thybulle (8-6-2-3), ce qui permet au 5 majeur des Sixers d’être tout simplement létal.

Pourtant, ce n’est pas comme si en face les Knicks baissaient les bras. Grâce à la belle entrée défensive de Jericho Sims, les flèches d’Evan Fournier et le coup de chaud d’Immanuel Quickley, jamais New York était largué dans la rencontre. Ce sont mêmes ces Knicks, menés par la fougue de IQ, qui prenaient l’avantage au score en seconde période. En y ajoutant les points difficilement scorés par RJ Barrett et les apports d’autres coéquipiers, NYC pouvait y croire. Malheureusement… non. Dans un véritable festin de lancers francs (27 tentés par Embiid, 44 tentés par les Sixers, 79 pour les deux équipes dans le match), Joel et Harden savaient exactement où appuyer et quand appuyer pour que cela fasse mal. Le barbu, en pleine possession de ses moyens physiques, faisait danser ses défenseurs et y allait de ses protocolaires step back, quand ce n’était pas pour offrir un de ses 16 caviars à un coéquipier démarquée. Le pivot, tout simplement indéfendable, renvoyait chaque défenseur sur le banc à coup de 6 fautes et contrait les lay-ups adverses, quand ce n’était pas une nouvelle bonne passe pour un copain tout seul. Il y avait quelque chose d’ultra-dominant et complémentaire dans cette performance du duo de stars des Sixers, eux qui – comme dit en préambule – ne donnent pas du tout l’impression de jouer ensemble depuis quelques jours seulement. On aura beaucoup de choses à redire sur les choix de rotations de Doc Rivers, notamment lorsqu’un gros gros challenger du haut de la Conférence Est se pointera face aux Sixers, mais on l’a dit et on le répète : de beaux débuts c’est important, et pour le moment difficile de demander mieux en Pennsylvanie. Cela tombe bien, la terre de Rocky accueillera son nouvel arrière dans une probable standing ovation d’ici quelques jours, mercredi soir pour affronter… les Knicks, cette fois à domicile donc. Nul doute que le public sera chaud bouillant et que la paire voudra régaler à la maison, ce qui permettrait à Philadelphie de continuer à mettre la pression sur le top de l’Est.

29 points, 10 rebonds, 16 passes et 5 interceptions pour James Harden, 37 points, 9 rebonds, 3 passes et 4 contres pour Joel Embiid, ce duo est en effet capable d’effrayer, de cohabiter, d’exceller et de nuire l’opposition n’importe quel soir. Les deux hommes s’entendent bien, Thybulle et Maxey connaissent leur rôle autour, maintenant on veut la suite. Encore et encore, pour préparer des Playoffs qu’on attend avec une impatience démesurée.