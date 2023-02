Véritable choc de la nuit, le match entre Sixers et Grizzlies aura offert un sacré scénario. Longtemps mis à mal par Memphis, Philadelphie est revenu fort en fin de match pour arracher la victoire. Score final : 110-105.

Pour la box score de ce match, suivez le lien magique.

Qu’il sentait bon ce match entre Memphis et Philadelphie ! Deux équipes talentueuses, deux contenders pour le titre, une bonne dose de trashtalking pour pimenter le tout. Bref, de quoi nous régaler. Il n’a d’ailleurs fallu que 4 minutes à Dillon Brooks pour aller chercher des poux à la barbe de James Harden, la promesse d’une soirée animée comme dirait OSS 117. Pourtant, on a bien cru à un moment que cette affiche en antenne nationale allait tourner à la correctionnelle pour Philly. Baladés par les Grizzlies, incapables de tenir le rythme de leurs adversaires, les Sixers ont totalement raté leur entame de match. Desmond Bane fait flamber la ficelle, la défense des hommes de Doc Rivers prend l’eau et c’est pas franchement plus joyeux en attaque, Joel Embiid se heurtant au mur mis en place par Memphis, avec Jaren Jackson en principal rempart.

WHAT A BLOCK JAREN JACKSON JR. 😱 pic.twitter.com/KtyRD5e25R — NBA (@NBA) February 24, 2023

Les Sixers bafouillent leur basket mais peuvent compter sur James Harden pour les garder en vie. Commence alors la lente remontée pour les joueurs de Pennsylvanie. Ayant compté jusqu’à 17 points de retard, les collègues de Joel Embiid reviennent petit à petit, bien aidés par une équipe de Memphis qui s’est arrêtée de jouer. Encore en tête d’une dizaine de points à 6 minutes du terme, les protégés de Taylor Jenkins vont totalement craquer dans les dernières minutes face aux assauts de Joel Embiid, James Harden et d’un Tobias Harris qui sort du bois au bon moment pour remettre Philly devant à 40 secondes du terme ! Joel Embiid enfonce le clou et les Grizzlies ne parviennent pas à égaliser malgré une triple tentative de loin de Desmond Bane puis Jaren Jackson Jr. qui échouent coup sur coup. Game Over.

Niveau perfs individuelles, la paire James Harden – Joel Embiid a crevé l’écran. Le barbu, probablement encore agacé de son absence au match des étoiles, finit avec 31 points, 7 rebonds et 7 passes. Il aura livré un sacré match et il est indispensable dans le money time des siens. Un vrai patron. Jojo Embiid (27 points, 19 rebonds, 6 passes, 6 contres !) aura lui connu une soirée assez particulière avec un 7/25 au tir qui ne restera pas dans les annales mais un super boulot à côté pour compenser. Des points sur la ligne, de la création pour les copains, du rebond à foison, un monstre défensif, symbolisé par ce contre phénoménale sur Ja Morant. Un impact de tous les instants pour le candidat au MVP.

EVERY ANGLE of Joel Embiid’s emphatic block from tonight 🎬 pic.twitter.com/oxYLHLE84J — NBA (@NBA) February 24, 2023

Côté Memphis, on peut clairement tirer la gueule et en plus Denver prend le large en tête de la Conférence Ouest. Attendu pour cette affiche de gala, Ja Morant est passé à côté de son match (15 points à 3/16 au tir). Pas facile non plus de gagner quand on est incapable de planter un tir de loin en dehors de Desmond Bane. Pas une copie hyper rassurante alors que le leader Nuggets est annoncé de passage dans le Tennessee ce samedi.