Opposés aux Cavs d’un Evan Mobley impérial, les Nuggets ont longtemps bataillé mais Nikola Jokic a sorti sa cape de héros pour offrir à Denver une quatrième victoire de rang (115-109). Le Joker encore et toujours dans ses œuvres.

Pour la box score maison de cette rencontre, bah c’est par ici.

Pour ce retour de la NBA post All-Star Game, voilà une bien belle affiche pour relancer la machine. La meilleure attaque, Denver, contre la meilleure défense, Cleveland. Jamal Murray et Donovan Mitchell face à face pour se rappeler quelques bons souvenirs de Playoffs. La question pour les Cavs était aussi de savoir comment arrêter Nikola Jokic ? Une équation à plusieurs inconnues et le duo Jarrett Allen-Evan Mobley allait devoir la résoudre pour faire gagner la franchise de l’Ohio.

Cela tombe bien, Evan Mobley avait visiblement à cœur de bien faire avec une superbe entame de match pour annoncer la couleur. Les paniers s’enchainent, derrière c’est toujours une muraille. Le teaser d’une soirée masterclass pour le sophomore (31 points, 9 rebonds, 12/19 au tir), omniprésent pour garder les Cavs dans le match malgré une mauvaise entame. Une performance d’autant plus marquante face au monstre Nikola Jokic.

Comme à son habitude, le Joker a fait parler sa magie (24 points, 18 rebonds, 13 passes). Toujours là où il faut, toujours les passes magiques que lui seul a vu, trop de facilité, trop de talent. Déjà un 22ème triple-double pour Jojo cette saison et le magnifique point commun entre tous ? Que des victoires pour les Nuggets. Dès que le Serbe active le trois fois dix, c’est la win pour les copains du Colorado.

The Denver Nuggets are 22-0 when Nikola Jokic records a triple-double.

If he keeps this up he will be the first player in NBA history to record 20+ triple-doubles in a season without a loss. pic.twitter.com/soLTkBgGa9

— StatMuse (@statmuse) February 24, 2023