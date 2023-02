Le Jazz et le Thunder se sont livrés un vrai match de play-in cette nuit à Salt Lake City. Porté par un Lauri Markkanen en mode All-Star, c’est Utah qui l’emporte dans les derniers instants.

Sur le papier, c’était pas le match qu’on avait coché en premier sur le planning de la nuit mais il faut dire que le Jazz et le Thunder ont mis les ingrédients pour nous offrir une fin de rencontre assez folle avec des retournements de situation et quelques actions bien sympatoches. Forcément, on attendait un duel dans le duel avec Shai Gilgeous-Alexander face à Lauri Markkanen. Deux All-Stars indiscutables mais surtout deux joueurs en pleine explosion cette saison, rivaux pour le titre de Most Improved Player ou joueur ayant le plus progressé pour nous autres frenchys.

Les deux garçons n’auront pas déçu avec des matchs pleins de part et d’autre. 39 points, 8 rebonds et 7 passes pour le patron du Thunder, qui a sorti à nouveau les gros travaux mais qui n’a pas su concrétiser au moment de donner le coup de grâce. Il y a ce lancer manqué dans les dernières secondes qui laisse l’occasion au Jazz de repasser devant, et puis ce tir sur la dernière possession qui fait gamelle. Rageant pour SGA.

Shai was SO CLOSE to calling game 😮 pic.twitter.com/0lfd9WmlpU — Bleacher Report (@BleacherReport) February 24, 2023

Côté Jazz, Lauri Markkanen a montré qu’il n’était pas redescendu de son nuage après le match aux étoiles. 43 points, 10 rebonds pour le Finlandais, auteur d’une fin de match XXL. Il inscrit 24 de ses 43 points entre le dernier acte et la prolongation. C’est aussi lui qui inscrit les trois lancers permettant au Jazz de repasser devant au finish. Les free throws de la gagne du coup. Une performance monstrueuse qui comptera peut-être au moment d’élire le MIP en fin de saison.

Difficile aussi de ne pas mentionner l’énorme boulot d’un Walker Kessler qui a désormais dépassé le stade de la bonne surprise depuis belle lurette. 7 points, 18 rebonds et 7 contres (!) pour le colosse du Jazz, héroïque pour forcer la prolongation avec des énormes rebonds offensifs et le panier de l’égalisation avant de scotcher Isaiah Joe qui filait sous le cercle. Nouveau match de mammouth pour le rookie de Salt Lake City.