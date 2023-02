Nouvelle sortie pour ces Lakers new look et nouvelle victoire pour la bande à LeBron James. Portés par un Malik Beasley bouillant et un banc de qualité, les Angelinos n’ont pas laissé beaucoup d’espoir aux Warriors.

Pour la feuille de stats made in TrashTalk, on vous la livre sur un plateau d’argent.

LeBron James l’a annoncé : les 23 derniers matchs de la saison des Lakers font partie des plus importants de sa carrière. Autant dire qu’une défaite à domicile face à des Warriors privés de Steph Curry aurait fait un peu tâche après une telle décla’. Bien sûr, il y a toujours les irréductibles qui nous diront qu’un match de 54 points de Klay Thompson est toujours possible mais vu la nouvelle force de frappe des Angelinos, il y avait quand même de quoi être optimistes.

Tout le monde en tenue, tout le monde prêt à bosser ensemble pour enchainer les succès et mettre en place les automatismes. Une vision de paradis pour les Purple and Gold qui n’aura pas dépassé le premier quart-temps, la faute à une cheville qui tourne du côté de D’Angelo Russell. Sans le moindre doute le couac de la soirée pour les Lakers. Heureusement, les premiers examens sont rassurants.

X-rays on D’Angelo Russell’s ankle were negative, and he’ll be day-to-day moving forward. Russell left the game in the first quarter after turning his ankle when he stepped on DiVincenzo’s foot. He had 2 points, 4 boards and 3 assists in his 9 minutes. — Mike Trudell (@LakersReporter) February 24, 2023

Côté terrain, on s’attendait à une nouvelle sortie en force du duo LeBron – AD mais les deux stars ne seront pas en haut de l’affiche ce matin. Le King a livré l’un de ses plus mauvais matchs depuis un bail, ratant tir sur tir et paraissant à côté de ses pompes. Le Brow aura lui contribué comme toujours défensivement, de quoi oublier un apport bien discret en attaque avec seulement 5 tirs en 26 minutes.

James et Davis dans le dur, c’était la certitude d’une défaite dans le passé pour les Lakers mais, depuis les derniers transferts, l’équipe a désormais de quoi offrir du répondant derrière les stars. Malik Beasley a tenu le premier rôle cette nuit avec 25 points et un très propre 7/11 du parking. Vu les standards de loin cette saison à L.A., le sniper va vite devenir un fan favorite.

À ses côtés, on notera l’énorme impact du banc angelino. Austin Reaves qui nous sort le match parfait (17 points, 4 passes, 2 interceptions, 100% au tir, aucun ballon perdu en… 18 minutes !), Mo Bamba qui se montre dans la raquette avec un beau double-double, Dennis Schröder en relai de Russell. Grâce à un gros run entre la fin du 3ème quart-temps et la première moitié du dernier, les Lakers ont pu envoyer l’arrière garde faire un peu de sport et économiser du jus pour la suite. De bon augure vu les équipes qui arrivent au planning.

Une victoire de 13 points avec des leaders qui ne dépassent pas les 26 minutes sur le terrain, des role players qui répondent présent, des sourires de tous les côtés. Un visage qu’on ne voyait pas souvent chez les Lakers cette année. Il faut juste espérer que le bobo de D-Lo soit rapide à guérir désormais.

