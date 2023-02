Troisième match seulement pour Victor Wembanyama avec l’Équipe de France A et, vous n’allez pas le croire, troisième carton. Et le simple fait de se dire qu’on va en prendre pour quinze ans suffit à notre bonheur.

20 points et 9 rebonds en Lituanie.

19 points face à la Bosnie.

Les deux premières sorties de l’ado avec les Bleus, en novembre, avaient déjà été pleines de promesses, sans surprise. Ce soir ? On a encore passé un level, et disons que désormais tout match de Vic en bleu qui ne se terminera pas par une ligne de stats indécente pourrait presque nous… décevoir. C’est dire le niveau d’espoir que le joueur de Boulogne-Levallois nous offre, c’est dire l’originalité de son profil. Ce soir en tout cas, et même si ça partait plutôt mal (récap du match juste ici), Wemby a fait du Wemby, à savoir dominer des deux côtés du terrain. Perfectible évidemment, sans blague, parfois chasseur de mouches au lieu de chasser les ballons en défense, mais alors, globalement… quelle aisance. Quelle facilité.

22 points à 8/19 au tir dont 4/7 du parking et 2/3 aux lancers, 17 rebonds, 1 passe, 4 steals et 6 contres en 29 minutes

Sur pick and roll il s’est régalé, notamment avec le Saint Francisco en soutien, quand il s’élève à 3-points il faudrait faire 4 mètres pour le gêner, et sous le panier sa taille couplée à sa grinta lui permettent même de marquer dans des positions incongrues, la marque des plus grands, aussi. Bref, envoyez-moi ces foutus highlights, en intra-veineuse please.

📊 22 PTS 17 REB 4 STL 6 BLK Full highlights from @vicw_32‘s latest show 🔽#FIBAWC x #WinForFrance pic.twitter.com/7ikEGYQl3G — FIBA Basketball World Cup (@FIBAWC) February 23, 2023



Et vous, vous faites/faisiez quoi de vos jeudi soir à 19 ans ? Soirées étudiantes ? Révisions ? Télé ? Victor Wembanyama, lui, salit des darons partout en Europe, sacré concept.