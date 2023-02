On a eu un peu peur, à tel point qu’après sept ou huit minutes on se demandait si la FFBB n’avait pas envoyé des hologrammes à Prague. Mais petit à petit, le groupe France a pris le dessus sur des Tchèques déjà éliminés pour aller gratter une victoire logique. Mission accomplie, on se voit dimanche à Trélazé.

Un retard à l’allumage, puis ça déroule.

Pour cet avant-dernier match de qualifications pour la Coupe du Monde 2023, les Bleus avaient donc rendez-vous à Prague. Une équipe déjà qualifiée face à une autre… déjà éliminée, pas forcément de quoi promettre une masterclass d’intensité, et en début de match ce sont les Bleus qui sont à côté de leurs pompes.

Victor Wembanyama fête sa troisième sélection mais pour la troisième fois il est utilisé en début de match comme un poste 5 poseur d’écran, passe trop de temps loin du cercle et se fait masser la nuque par Balvin dès qu’il s’approche du cercle. En face les Tchèques se prennent pour les Warriors et quand une équipe rentre tous ses tirs et l’autre n’en met pas un qu’est-ce qu’il se passe les matheux ? Élémentaire mon cher Watson, l’écart se creuse.

13-1 puis 21-3 puis 30-11 pour les locaux, nan mais qu’est-ce que c’est que ce barouf, mais heureusement l’entrée de Hugo Benitez aka Hugo Boss aka le petit prince d’Ekinox fait du bien aux Bleus en fin de premier quart, et à partir du second acte les choses vont progressivement rentrer dans l’ordre.

Victor Wembanyama hausse le ton en défense et finira par rentrer ses tirs progressivement pour terminer avec 22 points, 17 rebonds, 4 steals et 6 contres, une ligne de stats qui n’étonne, déjà, plus personne, et tout autour de lui c’est le collectif de Vincent Collet qui se met en route.

#WorldCupQualifiers | 🚨 🏀 La claquette arrière magistrale de Victor Wembanyama !!! Le joueur des Mets, déjà à 11pts, porte la France dans ce début de troisième quart-temps face à la République tchèque ⏯ Suivre le direct : https://t.co/EQMDw28nRF pic.twitter.com/w9PVyI5nyS — francetvsport (@francetvsport) February 23, 2023

Sylvain Francisco à la baguette, les éternels Nicolas Lang et Paul Lacombe qui font le job en attaque et le jeune Yoan Makoundou qui déprime pour sa part les attaquants tchèques tout en assurant de l’autre côté du terrain, et fort logiquement donc… le score va s’inverser et les Bleus iront chercher ce succès, qui semble inutile mais qui ne l’est pas… car le tirage au sort de la phase finale de la Coupe du Monde prendra comme acquis le ranking mondial pour décider de ses favoris et que dans ces conditions toute victoire est donc bonne à prendre.

#WorldCupQualifiers | 🚨 Nouvelle action de grande classe entre Sylvain Francisco à la passe et Victor Wembanyama à la finition face aux Tchèques sur ce alley-oop stratosphérique… ⏯ Suivre le direct : https://t.co/EQMDw28nRF pic.twitter.com/0V0KgvS7Bb — francetvsport (@francetvsport) February 23, 2023

72-59 score final, on a failli ragequit au bout de dix minutes mais on a bien fait de rester. Et si vous en doutiez encore voici deux affirmations : 1) le vivier de talent est incroyable en France et 2) la Wemby Mania ne fait que commencer.