T’es là, tu lis le journal tranquillement entre le fromage et le dessert, et tu tombes sur cette info dans les pages centrales, entre les mariages, les naissances et les nécros : Joel Embiid possède désormais un passeport américain. Une info lambda en surface, mais qui a évidemment fait exploser la communauté basket mondiale, et un peu plus encore en France.

Mais pourquoi tant de raffut autour d’un simple bout de papier, autour du nom d’un pays inscrit sur un petit carnet ? Vous le savez mais on le redit pour ceux qui débarquent : Joel Embiid, aka le meilleur scoreur de NBA et accessoirement candidat MVP depuis quelques saisons, est né au Cameroun mais avait défrayé la chronique il y a quelques semaines en annonçant être devenu… Français, de passeport également, du fait de ses liens avec notre beau pays, lui qui parle par exemple couramment le Français et mieux que n’importe quelle star de télé-réalité. Très vite les raccourcis avaient été faits avec l’Équipe de France de basket qui, à deux ans de « ses » Jeux Olympiques, ne rechignerait sans doute pas à récupérer l’un des deux ou trois meilleurs pivots de la planète dans son roster. Joel Embiid avec Rudy Gobert dans la raquette, Victor Wembanyama en train de décoller, n’en jetez plus la coupe est pleine, la France de la balle orange a des étoiles plein les yeux, du moins celle qui se positionne en faveur de ces petits arrangements pouvant parfois être très stratégiques pour certaines fédérations quand ils ne sont pas issus d’une réflexion plus nationaliste donc mieux acceptée.

Bref, après des semaines de débat à savoir si oui ou non Joel Embiid en Équipe de France c’est bien, alors que lui-même ne s’est jamais positionné rappelons-le, voici donc que l’on apprend que le pivot franco-camerounais des Sixers est donc devenu un pivot… américano-franco-camerounais. C’était il y a deux semaines, et dans le plus grand des calmes et bien loin des discussions animées de Twitter ou du PMU (les mêmes, parfois), Jojo a donc récupéré un troisième passeport. Encore quatre et il pourra taper le jeu des 7 familles, la Bolivie, la Norvège, le Laos et l’Autriche tiennent la corde mais on s’égare, au contraire du joueur qui a expliqué très simplement sa démarche à l’occasion du premier rassemblement des Sixers à Philadelphie :

Disons que je suis Camerounais, Américain et Français. Je suis aux États-Unis depuis longtemps, mon fils est Américain, je vis ici est c’est un honneur d’être Américain. Donc je me suis dit… « pourquoi pas » ? » – Joel Embiid, via Associated Press

Remarque importante, pour disputer une compétition internationale et dans le cas où cela intéresserait notre Jojo presque national, c’est le passeport FIBA qui fait foi. C’est à dire que seul ce passeport décrètera si Jojo peut jouer une Coupe du Monde ou des JO avec une sélection nationale, qu’elle soit Camerounaise, Française ou Américaine. Et du moment que ce passeport ne devient pas Espagnol tout se passera bien, enfin ça c’est ce qu’on aurait dit si le seum de la défaite au dernier Euro était encore là. La France du basket a en tout cas un nouveau sujet à débattre aujourd’hui, entre les pro et les anti, entre ceux qui avaient fait de la présence d’Embiid avec les Bleus une certitude et ceux qui ont désormais peur de le voir humilier Rudy Gobert à Paris avec Team USA ou la Pologne, peu importe.

Ce qu’il faut retenir ? C’est que tel un acteur bankable Joel Embiid a aujourd’hui plusieurs possibilités internationales à jauger, qu’il aura très probablement pas mal de coups de fil à dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, mais que depuis quelques jours l’idée de le voir enfiler le maillot de l’EDF a un peu glissé dans l’entonnoir.