On y retourne ! Le All-Star Break est désormais dans le rétro, James Harden a probablement noyé son chagrin en glissant des biffetons entre de la peau et de la ficelle, et ce soir 18 franchises se remettent au boulot. Envoyez le programme !

# LE PROGRAMME

1h : Cavs – Nuggets

Cavs – Nuggets 1h : Pacers – Celtics

Pacers – Celtics 1h : Magic – Pistons

Magic – Pistons 1h30 : Sixers – Grizzlies

Sixers – Grizzlies 1h30 : Raptors – Pelicans

Raptors – Pelicans 2h30 : Mavericks – Spurs

Mavericks – Spurs 3h : Jazz – Thunder

Jazz – Thunder 4h : Lakers – Warriors

Lakers – Warriors 4h : Kings – Blazers

# À NE PAS MANQUER

Alors vous savez quoi ? Exceptionnellement on va passer au chapitre suivant, car après une semaine sans match et le dégueulis de basket vécu en direct dimanche soir, on préfère vous annoncer que chaque match au programme du soir sera un véritable bonbon. Tous.

# À SUIVRE ÉGALEMENT