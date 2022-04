Enfin, on y est. Le moment tant attendu par tous les amoureux de balle orange est arrivé : les Playoffs NBA. Après une longue saison de 82 matchs et un play-in tournament qui a tenu ses promesses, les choses très sérieuses commencent à partir de ce soir. Allez, on envoie le programme !

# LE PROGRAMME DU SAMEDI 16 AVRIL

19h : Mavericks – Jazz (sur beIN Sports 2)

21h30 : Grizzlies – Wolves (sur beIN Sports 2)

0h : Sixers – Raptors

2h30 : Warriors – Nuggets

# LE MATCH DE LA NUIT, ENFIN SELON NOUS

Les quatre : bah ouais, vous croyez vraiment qu’on va privilégier un match parmi les quatre au menu ? Ce soir, c’est le début des Playoffs, alors on va tout mater à la loupe, surtout que la NBA a parfaitement organisé son programme puisque les confrontations se suivent parfaitement. On aura donc un Mavericks – Jazz en apéro histoire de bien se mettre dans l’ambiance, même si Luka Doncic ne jouera pas à cause de son mollet. Derrière, un Grizzlies – Wolves très hypant qui devrait faire de grosses étincelles, de quoi nous chauffer avant un Sixers – Raptors qui promet pas mal au pays de Joel Embiid. Enfin, dernier match de la soirée, un Warriors – Nuggets qui représentera la toute première rencontre de Playoffs au Chase Center. Vous imaginez bien que les fans des Dubs seront au taquet, surtout si la disponibilité de Mister Stephen Curry se confirme. Bref, vous l’avez compris, on part sur un 19h – 5h des familles, dans la joie et la bonne humeur.

# À SURVEILLER TOUT PARTICULIEREMENT

Jalen Brunson et Spencer Dinwiddie parviendront-ils à sortir le grand jeu pour combler au mieux l’absence de Luka Doncic ? Il faudra pour espérer taper le Jazz.

Ja Morant contre Anthony Edwards, Pat Beverley contre Ja Morant, Anthony Edwards contre Dillon Brooks… y’a moyen que ça chauffe très sérieusement à Memphis.

Premier match de Playoffs avec Philly pour James Harden. On espère qu’il est prêt, parce que la planète NBA l’attend au tournant, quoi qu’il en dise.

Stephen Curry va-t-il participer au Game 1 face aux Nuggets ? Et si oui, dans quel état sera-t-il ? Voilà les grandes questions de ce début de série entre Golden State et Denver.

On se frotte les mains, on s’étire, on se craque les doigts, et puis on se pose pour kiffer tout ça. Let’s goooooooooooooooo !