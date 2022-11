Sept petits matchs pour ce soir, une pause dodo de trois heures en soirée et demain à 6h on se remet au lit ? Absolument personne ne va faire ça, mais au moins cette intro est écrite.

# LE PROGRAMME

18h : Knicks – Thunder (en direct sur BeIN Sports 9)

# À NE PAS MANQUER

Amis amateurs de gros marchés (décevants) approchez approchez. Dès ce soir et à une heure incroyable (18h), les Knicks ouvriront le bal (des horreurs ?) face au Thunder, équipe de jeunes fifous portée par un phénoménal Shai Gilgeous-Alexander et dont on ne sait jamais vraiment ce qu’elle va nous proposer. Pour les Knicks ? Jalen Brunson est arrivé jouer les leaders et il le fait plutôt pas mal, RJ Barrett est son lieutenant demi-fidèle et Julius Randle montre ses muscles de temps en temps. De la jeunesse aussi côté New York, et beaucoup moins pour les Lakers et les Nets, qui préfèrent s’appuyer sur des valeurs sûres (mon c*l) de la Ligue pour épauler les stars locales. Kevin Durant à Brooklyn, LeBron James, Anthony Davis et sa jambe de bois à Los Angeles, un Russell Westbrook qui sort désormais du banc, tous tenteront en fin de nuit de fermer la boutique avec une victoire, avantage néanmoins aux Nets qui surfent sur une série de quatre succès en cinq matchs alors que les Lakers sont… quasi-derniers à l’Ouest, oh la violence de cette phrase.

