LeBron James et Kevin Durant ne se sont pas affrontés depuis trois ans : vivement Noël, vous avez déjà votre premier cadeau

Lors du premier match de présaison hier soir entre les Lakers et les Nets, LeBron James et Kevin Durant n’étaient pas sur le terrain. Mais si tout se passe bien, les deux superstars partageront le même parquet cette saison. À Noël logiquement, et peut-être même en Finales NBA en juin prochain histoire de rattraper le temps perdu. Parce que ça fait quand même… trois ans que BronBron et KD s’évitent.

Oui, trois ans. Comme quoi, le temps passe vite, très très vite. On a vu passer la stat sur reddit et après avoir fouillé un peu sur ESPN et Basket-Reference, on confirme. La dernière confrontation entre LeBron James et Kevin Durant dans un match NBA, ça remonte bien au 25 décembre 2018 lors d’une opposition entre les Warriors et les Lakers à l’Oracle Arena. À l’époque, LeBron jouait encore avec des génies de la balle orange comme Lance Stephenson, et le Slim Reaper évoluait dans une véritable armada. Bon, ça, ça n’a pas vraiment changé, c’est juste que KD est passé d’Oakland à Brooklyn entre-temps. On se rappelle très bien de ce soir-là car non seulement c’était à Noël, mais surtout parce que LeBron s’était blessé à l’aine, ratant ainsi les 17 rencontres suivantes. Jamais, tout au long de sa carrière, le King n’avait passé autant de temps à l’infirmerie. Alors forcément, ça marque les esprits. Lors des trois autres confrontations entre Golden State et Los Angeles au cours de la saison régulière 2018-19, LeBron était absent puis il a regardé les Playoffs depuis son canapé pour la première fois depuis 2005. Des Playoffs dans lesquels KD s’est blessé à son tour. D’abord au mollet, avant de se faire cette terrible rupture du tendon d’Achille en Finales NBA. Hop, saison blanche pour Durant en 2019-20 pendant que LeBron reprenait son trône dans la bulle anti-COVID. Enfin, la saison dernière, entre Kevin qui ne joue que la moitié des matchs pour divers petits bobos / load management et la cheville de James qui tourne méchamment un soir de mars, on n’a pas eu droit à la moindre opposition entre les deux superstars.

Donc ça commence à faire long. Très long. Surtout quand on se souvient de leurs duels mémorables, autant en saison régulière qu’en Finales NBA. Quand LeBron était à Miami et Durant à OKC, c’était particulièrement épique, les deux se retrouvant sur la plus grande des scènes pour la première fois en 2012, quand le Roi a raflé sa première bagouze. Et puis il y a eu ces deux confrontations lors des Finales 2017 et 2018, remportées à chaque fois par les Warriors de Durant, auteur notamment de deux shoots énormes sur le parquet du King. Autant de grands souvenirs qui resteront dans les mémoires. Mais désormais on en veut d’autres, car faut pas oublier que James va avoir 37 balais très bientôt et que Durant a aujourd’hui 33 ans. Ce n’est pas comme s’ils avaient tout le temps devant eux hein. Le prochain rendez-vous potentiel entre LeBron et KD ? C’est le 25 décembre prochain, trois ans jour pour jour après leur dernière confrontation. Les Nets se déplaceront effectivement au Staples Center de Los Angeles le soir de Noël pour un choc XXL qui devrait représenter le plus beau des cadeaux pour les fans de panier-ballon. À condition évidemment que les deux armadas soient au complet, ce qui n’est pas garanti du tout surtout quand on voit la moyenne d’âge des Lakers, et qu’on se rappelle des nombreux petits bobos qui ont marqué la saison des Nets l’an passé. Mais en tout cas, on a déjà surligné la date sur notre calendrier. La bande à LeBron et celle à KD s’affronteront également le 25 janvier à Brooklyn pour la revanche, avant d’en découdre – potentiellement – lors des Finales NBA 2022.

LeBron James vs Kevin Durant, KD vs The King. Pendant de nombreuses saisons, c’était LE duel à ne pas rater en NBA, les deux monstres étant tour à tour considérés comme les meilleurs joueurs de la planète. Après trois ans sans confrontation directe, on n’en peut plus d’attendre !

