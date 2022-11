Direction la région des Grands Lacs pour parler des Minnesota Timberwolves ! Attendus parmi les places fortes à l’Ouest cette saison, les louveteaux sont pour le moment très loin de répondre aux attentes. Retour sur ce début d’exercice compliqué, c’est l’heure de l’apéro TrashTalk.

Ici-même, ton lien préféré vers ta chaîne YouTube préférée.

Avec le trade XXL de Rudy Gobert et un recrutement estival globalement prometteur, les Minnesota Timberwolves se sont offert une belle dose de hype à l’intersaison. Une équipe sur la pente ascendante en 2021-22, de nouveau qualifiée en Playoffs, avec un Anthony Edwards niveau All-Star qui ne fait que progresser en relai de Karl-Anthony Towns, maintenant on ajoute un triple DPOY. Ouais, il y avait de quoi imaginer des jours heureux à venir pour la franchise. Sauf que ce début de saison 2022-23 ressemble pour le moment à un cauchemar. L’association entre KAT et Rudy ne convainc pas vraiment, D’Angelo Russell est à côté de ses pompes, Anthony Edwards est trop irrégulier. Défensivement comme offensivement, on sent un groupe qui a du mal à se trouver et ça donne forcément des résultats décevants. Treizièmes à l’Ouest et avec 6 défaites sur les 7 derniers matchs, les Wolves sont en crise et il va falloir trouver les solutions pour en sortir.

On se pose peinard dans le sofa pour parler de nos copains, les Minnesota Timberwolves ! Vous connaissez la chanson, on n’hésite pas à se prendre un truc à grignoter, on balance son avis dans les commentaires car c’est toujours sympa de partager et nous on s’occupe du reste.