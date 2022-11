Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce dimanche 13 novembre, la saison régulière 2022-23 bat son plein et les bonnes habitudes façon NBA Sunday sont présentes avec sept matchs au programme dont un à un horaire parfait pour le fuseau de Châteauroux. Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire ParionsSport! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

18h00 : Knicks (1,49) – Thunder (2,75)

00h00 : Cavaliers (1,51) – Wolves (2,65)

00h00 : Wizards (2,00) – Grizzlies (1,88)

01h30 : Sixers (1,65) – Jazz (2,35)

02h00 : Bulls (1,98) – Nuggets (1,91)

03h00 : Kings (2,50) – Warriors (1,58)

03h30 : Lakers (2,25) – Nets (1,68)

Le pari qu’on sent bien

Stephen Curry et De’Aaron Fox vont marquer 25 points chacun (2,05) : deux meneurs dont les équipes ont besoin de continuer à gagner et qui vont avoir très souvent la balle entre les mains. Fox tourne à 25,9 points de moyenne depuis le début de saison. Sur les 10 matchs auxquels il a participé, il a atteint la barre des 25 unités à 7 reprises. Le Chef Curry envoie plus de 33 points par soir depuis la mi-octobre. Il n’est resté sous la barre des 25 qu’à deux reprises sur 11 matchs. Bien évidemment, il nous faut les deux performances pour passer cette belle cote à 2,05. Le bon contexte serait donc un match serré et assez débridé. Ces deux équipes sont capables de nous offrir ces conditions puisqu’elles font partie des moins bonnes défenses de la ligue pour l’instant et que leurs attaques fonctionnent de mieux en meux !

Le combiné à tenter

Les Cavaliers battent les Wolves + les Sixers battent le Jazz (2,49) : les Cavs sont favoris, à domicile après trois défaites, pour battre les Wolves. Pour peu que Donovan Mitchell veuille fêter ses retrouvailles avec Rudy Gobert. La cote est à 1,51. Les Sixers sont en back-to-back mais le Jazz aussi. A domicile, les hommes de Doc Rivers sont attendus victorieux. La cote est à 1,65. Gros combiné ce dimanche !

Une petite folie pour finir ?

Shai Gilgeous-Alexander marque minimum 35 points (4,40) : plus de 30 points par match de moyenne depuis la mi-octobre pour l’arrière du Thunder. Le madison Square Garden l’accueille ce soir et on sait que les stars aiment s’y montrer sous leur meilleur jour. Les conditions idéales pour voir Shai passer la barre des 35 points pour la quatrième fois de la saison ?

C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).

