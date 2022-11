Les routes de Rudy Gobert et Donovan Mitchell vont se croiser à nouveau dans la nuit de dimanche à lundi du côté de l’Ohio. Les Cavs accueillent les Wolves dans un match où forcément le comportement des deux anciens mormons sera surveillé de près. Alors, franche poignée de mains, gros câlin ou simple hochement de tête, faites vos jeux !

Les retrouvailles ressassent les souvenirs du passé, c’est un fait. Alors ce dimanche, quand Donovan Mitchell va apercevoir la grande carcasse de Rudy Gobert à l’échauffement, on se demande bien quel souvenir lui reviendra en tête. Celui des nombreux succès de saisons régulières acquis main dans la main ou ce soir de mars 2020 où le Français s’était joué de la pandémie avant de prendre un énorme retour de Karma. Une petite blagounette qui était très mal passée du côté de Spida, pourrissant clairement l’ambiance du vestiaire des Mormons à l’époque. Il n’en fallait pas plus pour que le drama opère et que la relation entre les deux bougres devienne un semblant de télé-réalité. Pourtant, le duo Mitchell-Gobert c’est cinq saisons NBA conjointes, cinq runs en Playoffs, un paquet de alley-oops, des milliers de cercles traumatisés et tout l’espoir de Salt Lake City sur leurs épaules. De 2017 à 2022, le Jazz a bien vécu – même s’il vit encore mieux depuis qu’ils sont partis – grâce aux performances de son duo de triples All-Stars. Ensemble, ils ont amené le Jazz en Playoffs tous les ans, procurant de l’émotion et de la déception dans tout l’Utah. Pas de succès majeur donc, mais Donovan Mitchell l’assure, ils ont tout donné et leurs retrouvailles seront un plaisir pour lui comme il l’a confié à Sam Amick de The Athletic :

« Vous savez, nous avons donné à Utah beaucoup de moments spéciaux. La vérité c’est que nous n’avons jamais su finir le travail. Lui et moi avons une excellente relation malgré ce que les gens peuvent penser. Sur le terrain, ça n’a pas marché, nous n’avons pas gagné de titres. Je ne déteste pas Rudy et il ne me déteste pas non plus, ça n’a simplement pas fonctionné. J’ai l’impression que nous vivons dans un monde où tout le monde doit détester l’autre, qu’il faut des choses négatives à raconter, mais ce n’est pas le cas. Quand je le verrai dimanche, je vais lui faire un câlin nous allons sourire et rigoler. Et quand nous serons sur le parquet nous combattrons. »

Que du love comme dirait l’autre entre les deux zouaves qui auront donc le plaisir de se retrouver. Après tout, Donovan Mitchell a raison, les rumeurs ont joué un rôle majeur dans la mésentente entre le Français et le Ricain. Une relation faite de hauts et de bas qui a pris fin cet été. Si Donovan Mitchell cartonne dans son nouvel environnement avec 31,6 pions de moyenne et un petit tacle pour son ancien pivot, notre Stifle Tower connaît quelques trous d’air à l’image de son équipe après des débuts pourtant convaincants. Quoi de mieux qu’un passage chez une vieille connaissance pour se requinquer ? Au diable le passé, quoi qu’il en soit, le match promet des étincelles entre deux équipes qui ont besoin de relancer la machine après trois défaites consécutives. Et si par hasard Rudy Gobert décide de balancer une ou deux crêpes à son ex-BFF, ben nous, on est preneur, forcément.

Rudy Gobert arrive dans la nouvelle demeure de Donovan Mitchell dimanche. Des retrouvailles qui s’annoncent chaleureuses et sans aucune rancœur. C’est sympa, ça ferra plaisir à tout le monde et c’est surtout l’occasion de mettre un point final à cette relation particulière.

Source texte : The Athletic.