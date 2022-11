TrashTalk Award

La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule du moment ?

Candidat # 1 : Anthony Davis voulait gâcher la remise des bagues des Warriors… bah c’est raté

La soirée d’ouverture de la NBA le 19 octobre nous offrait une opposition alléchante entre les Lakers, champions NBA 2020, et les Warriors, tenants du titre qui remettent leur couronne en jeu. La remise des bagues avait donc lieu ce jour, au Chase Center de San Francisco. Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Jordan Poole et consorts ont pu flex bien comme il faut devant leur public avec leur nouvelle joaillerie. Pourtant, avant le match, Anthony Davis ne semblait pas l’entendre de cette oreille, et comptait bien ruiner cette belle cérémonie en repartant avec la win dans les bagages.

« Nos deux premiers matchs sont contre des prétendants au titre…C’est toujours bien de gâcher une remise de bagues. Donc notre état d’esprit est d’y aller et de commencer la saison avec deux victoires. »

On salue l’état d’esprit du monosourcil le plus célèbre de la NBA, mais comme nous l’indiquions, gare au retour de flammes. Hélas pour les pourpre et or, tout ne s’est pas passé comme prévu, les Dubs ont tranquillement disposé des Angelinos sur le score de 123 à 109, et la remise des bagues n’a absolument pas été gâchée par Anthony Davis et son crew. Pire encore, Les Lakers ont perdu à cinq reprises avant d’obtenir leur première victoire de la saison. Un bilan de 2-5, un LeBron James essoufflé, un Anthony Davis encore fragile et un Russell Westbrook complètement bourré, le début de saison n’est clairement pas celui espéré dans la cité des anges.

Candidat # 2 : Damian Lillard achète des biens immobiliers dans le crâne de Deandre Ayton

Damian Lillard est revenu, et ses punchlines aussi. Lors du match face aux Suns le 22 octobre, le meneur s’est transformé en Dame D.O.L.L.A pendant les prolongations. Alors que Portland est devant sur le score de 113 à 111 au Moda Center pendant les 5 minutes de rab, Deandre Ayton a tout de même une occasion de remettre tout ce beau monde à égalité s’il convertit ses deux lancers-francs. Sauf que Lillard passait dans le coin, et il avait bien sûr une petite question à poser au pivot bahaméen.

113-111 1.2 sec à jouer Dame glisse à l’oreille de Ayton : « T’as déjà été dans cette situation par le passé ? Tu crois que ton équipe est confiante de reposer ce match sur toi au lancer ? Absolument pas. » 0/2 derrière. Le boug est terrorisé 😭😭😭pic.twitter.com/WBWzXs1l6i — Blazers France (@BlazersFr) October 22, 2022

Et lorsqu’il lui a été demandé ce qu’il demandait au pivot des Suns, Dame semblait plutôt fier de lui.

« Je lui ai juste demandé s’il avait déjà été dans cette situation. Je voulais qu’il y réfléchisse un peu. Et quand il m’a ignoré, je me suis dit qu’il était en train d’y réfléchir. » – Damian Lillard

Damian Lillard a donc pris possession du cerveau de Deandre Ayton en à peine une phrase. Visiblement pas rassuré, il manque son premier lancer-franc avant d’en faire de même pour le deuxième, dans l’espoir de choper un rebond offensif. Mais avec 1,2 seconde restante, les coéquipiers de Devin Booker n’auront pas le temps de trouver la faille. Victoire pour Portland, grâce notamment à une belle roublardise de son numéro zéro, qui s’est visiblement cru en studio en train d’enregistrer son prochain titre.

Candidat # 3 : Giannis juge Ben Simmons trop petit pour défendre sur lui

Le geste « trop petit » au basket, c’est un peu comme manger un steak frites, c’est du classique, mais c’est du bon. Cette fois-ci, c’est Giannis Antetokounmpo qui nous a servi cet incontournable de la gastronomie du trashtalking face aux Nets. Le Greek Freak avait Ben Simmons qui défendait sur lui, mais comme beaucoup de joueurs, il n’a pas réussi à stopper le tank des Bucks.

Giannis (42 points) qui enfonce Ben Simmons au poste et lui envoie le geste « trop petit » de retour en défense.pic.twitter.com/VV6T6u1Aiy — TrashTalk (@TrashTalk_fr) October 27, 2022

Auteur de 42 points, dont ce panier après lequel il s’est probablement fait une scoliose, Giannis a ridiculisé Ben Simmons, et il n’y a eu aucune clémence bien que l’ancien des Sixers n’aie pas joué le moindre match de basket-ball depuis 1993.

Candidat # 4 : Jayson Tatum se moque du déguisement de Grant Williams

Lors d’Halloween, beaucoup de déguisements sont expérimentés, même par les joueurs. Par exemple, Mario Hezonja se déguise souvent en fantôme, mais l’ailier des Celtics Grant Williams a quant à lui opté pour une tenue bien plus connue dans la Pop Culture. Williams s’est pointé en conférence de presse déguisé en Batman, ce qui n’a pas manqué de faire réagir son franchise player Jayson Tatum.

« Yo qu’est-ce que tu fous ? »

Visiblement, Jayson Tatum n’adhère que moyennement à l’accoutrement de son coéquipier, et le lui fait savoir alors qu’il est en pleine interview. Bien sûr, tout cela n’est que du second degré, mais quoi qu’il arrive, Grant Williams prend son rôle très au sérieux et JT semble également saluer l’effort face à la panoplie complète de l’homme chauve-souris. On verra si le numéro 12 des Celtics va sauver Gotham City cette saison.

Candidat # 5 : Donovan Mitchell en place une belle pour son ancien coéquipier Rudy Gobert

Depuis cette saison, Donovan Mitchell et Rudy Gobert ne sont plus coéquipiers, ils ont quitté le Jazz, respectivement pour les Cavaliers et les Timberwolves. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’on est pour l’instant sur un trade gagnant-gagnant-gagnant. Les Cavs trustent les premières places, les Wolves continuent leur adaptation et le Jazz dépasse toutes les attentes. Donovan Mitchell semble prendre son pied dans l’Ohio, avec Evan Mobley et Jarrett Allen comme intérieurs. En tout cas, sa dernière déclaration pourrait bien faire jaser.

#Cavs guard Donovan Mitchell shares he spends his free time breaking down film of how Darius Garland passes to Evan Mobley and Jarrett Allen, to help him improve their on-court relationship. “I’ve never played with bigs as dynamic as them on offense.” — Evan Dammarell (@AmNotEvan) November 3, 2022

« Je n’ai jamais joué avec des big-men aussi dynamiques en attaque. »

Allez hop, une rafale gratuite dans les gencives de Rudy. Une de plus, parce que les relations n’ont jamais été au beau fixe entre les deux, notamment depuis que Gobzilla a été contrôlé positif au COVID en Mars 2020, et que Spida a été contaminé, selon lui à cause de la négligence de son coéquipier, qui avait touché tous les micros. Ou encore lorsqu’il était reproché à l’arrière de ne jamais jouer avec son pivot. Aujourd’hui, Mitchell s’éclate avec sa paire d’intérieurs, et le taquet à son ancien coéquipier semble à peine dissimulé.

