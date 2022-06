La NBA n’est jamais la dernière pour apporter son lot de saillies verbales en tous genres entre ses différents protagonistes. Et forcément, comptez sur nous pour les recenser aussi souvent que possible, car sans être trop premier degré, on est friands de ces duels musclés. Alors, c’est qui pour vous la plus grande gueule de ces Finales NBA ?

La précédente édition du TrashTalk Award a été remportée par le maire de l’Arizona, monsieur Luka Doncic.

Candidat # 1 : Draymond Green sulfate CJ McCollum

Sorti au premier tour avec ses Pelicans, CJ McCollum s’essaie déjà aux podcasts, lui qui a une passion connue pour le journalisme au sein de la ligue, il semble déjà préparer sa reconversion, et s’est même déjà heurté à l’un des aléas que l’on peut rencontrer dans le milieu. Ici, cet aléa se nomme précisément Draymond Green, et dispose d’une boîte à camembert assez grande. Et lorsque l’ancien des Blazers a annoncé que Boston repartirait avec le trophée Larry O’Brien, Green n’a pas hésité à sortir la sulfateuse. En tout bien tout honneur bien sûr, vous comprendrez ensuite.

CJ McCollum informed Draymond Green after Game 3 that he picked Celtics to win Finals. Green replied, “That’s fine. Those Celtics will still be ringless just like you.” A @YahooSports story on how they both navigate the double-dipping player-media dynamic. https://t.co/R99nj7CkZr — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 9, 2022

CJ McCollum a dit à Draymond Green après le Match 3 qu’il voyait les Celtics remporter les Finales. Green a répondu « Ok, tu verras que les Celtics vont finir sans bague comme toi. »

On admire la gratuité de cette punchline. Pour remettre les choses dans leur contexte, à ce moment de la série, les Celtics sont devant sur le score de 2-1 et Draymond Green vient de chier son match dans les grandes largeurs, mais pas de quoi entamer la confiance du grognard de la Baie, et encore moins sa gouaille. Il a parlé d’abord et assumé ensuite. Ses Warriors ont remporté les 3 matchs suivants et remporté leur quatrième bague en huit ans. Au final, ce n’est que du chambrage bon enfant entre les deux joueurs qui se tiennent mutuellement en respect

Hahahaha appreciate it bro https://t.co/tmLJ9en7P0 — Draymond Green (@Money23Green) June 17, 2022

« Maintenant je dois assumer en antenne nationale que je me suis planté en voyant les Celtics l’emporter. Bravo mon frère, tu le mérites. J’irai bientôt chercher ma bague moi aussi. »

« Ça fait plaisir mon pote ! »

Candidat # 2 : Stephen Curry est rancunier, très rancunier…

Vous vous souvenez, lorsque Stephen Curry prolongeait pour 215 millions de dollars sur 4 ans l’été dernier ? Sa franchise venait de se faire sortir des Playoffs avant même que ceux-ci débutent, par les Grizzlies, qui sont sortis victorieux du play-in. A ce moment là, sur le plateau d’ESPN, de nombreux observateurs, dont Kendrick Perkins, ne pensaient pas voir les Warriors remporter le titre avant longtemps, et l’ancien pivot des… Celtics se prenait même à mimer le « 0 » avec ses mains pour bien appuyer ses propos. A peine un an plus tard, la prédiction est déjà fausse, on peut dire qu’il a été pire consultant que shooteur à l’époque, c’est dire.

« Combien de titres gagneront les Warriors dans les 4 prochaines années ? »

Très rancunier le Stéphane, qui a tout retenu et qui n’a pas hésité à ressortir ce fameux geste pour chambrer les spécialistes. Le tout avec la casquette du champion vissée sur le crâne, trophée du MVP des Finales au bras obtenu après une nouvelle performance de sagouin. Le flex ultime pour le numéro 30 qui commence à causer sévère parmi les plus grands de ce sport. Il va falloir commencer à en parler sérieusement. En tout cas, il a pu exécuter sa nouvelle célébration en mode sommeil, ainsi que le geste de la bague pour la quatrième fois de sa carrière, et ce n’est vraiment pas rien.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Wardell Curry (@stephencurry30)

Candidat # 3 : le vestiaire des Warriors en folie

Pendant une longue partie de ces Finales, Draymond Green a été la cible de quolibets en tous genres de la part du comité d’accueil des Celtics. Des « F*ck Draymond » descendant régulièrement des travées du TD Garden lorsque le molosse posait ses panards sur le parquet, on imagine que vous n’avez guère besoin de traduction. C’est la rançon du succès lorsque l’on adore s’attirer les foudres de ses adversaires. Sauf qu’en sachant que les Warriors sont repartis victorieux de ces Finales, on savait très bien qu’on allait entendre d’une façon ou d’une autre le numéro 23, on ne savait juste pas encore comment.

Entire Warriors locker room is chanting “fuck you, Draymond” in champagne celebration right now. — Anthony Slater (@anthonyVslater) June 17, 2022

Une fois le succès scellé, les Warriors ont repris ce chant dans leur vestiaire, rempli de champagne, pour tourner en dérision le public de Boston, qui s’en est également pris à Ayesha, la femme de Stephen Curry, à base de « Ayesha Curry can’t cook » (« Ayesha Curry ne sait pas cuisiner » pour les anglophobes). Elle qui articule beaucoup son image autour des restaurants et de la cuisine en général sur ses réseaux sociaux personnels a forcément dû apprécier. Parce que oui, son business va bien plus loin que des Pringles et Apéricubes. Mais heureusement que son mari de basketteur a de la ressource dans le jeu comme dans la punchline.

Steph got himself an “Ayesha Curry can’t cook” shirt 💀 pic.twitter.com/2slxV4KSgQ — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 17, 2022

« Steph s’est pris un t-shirt « Ayesha Curry can’t cook » pour lui. »

MVP sur et en dehors du terrain, Steph est-il l’homme parfait ? Vous avez quatre heures.

Candidat # 4 : Klay Thompson pense aussi aux détracteurs

De retour en grâce après deux années loin des parquets, Klay Thompson peut savourer de la meilleure des manières son retour à la compétition, en reprenant presque là où il s’était arrêté, c’est à dire sur le toit de la NBA. S’il n’a pas été exemplaire sur ces Finales, peut-on vraiment en vouloir à un type qui a quasiment passé 1000 jours sans tâter du ballon et qui s’est fumé un genou et un tendon d’Achille ? Ça c’est à chacun d’en décider. En tout cas, rassurez-vous, le Splash Bro n’a pas non plus perdu de sa gouaille.

“All we do is shoot threes and win championships… I love you brother!”@KlayThompson x @StephenCurry30 pic.twitter.com/bAKemr80kf — NBA (@NBA) June 17, 2022

« Tout ce qu’on fait, c’est shooter à 3 points et gagner des titres. »

Officiellement, Klay Thompson a bien gagné plusieurs titres, sauf que cette année, il semblait faire le procrastinateur pour rentrer ses triples. Heureusement que ses potes ont pris le relai quand même, mais on salue tout de même la punchline dirigée aux haters des Warriors, qui leur reprochent de toujours faire la même chose. Et une fois la quantité astronomique de champagne du champion ingurgitée, Klay a eu un flashback concernant Jaren Jackson Jr. (alors que normalement, dans ces situations là, c’est plutôt un blackout mais bref). Lorsque les Grizzlies avaient battu les Warriors en Mars, JJJ avait alors tweeté le fameux slogan des Dubs « Strength In Numbers », pour chambrer ses victimes, la réponse de Killa Klay fut laconique.

Klay can’t wait to remind everyone of this Jaren Jackson Jr. tweet from March. THOMPSON: « Twitter fingers. Can you believe it? » pic.twitter.com/JWHKooKIDO — KNBR (@KNBR) June 17, 2022

« C’est un effort collectif. Le « Strength In Numbers » se porte très bien. Ça (NDLR : le tweet de JJJ) m’a fait chier. Je suis impatient de retweeter ça, putain de clochard. Je viens juste de me souvenir de ce truc. Vous vous moquez de nous ? Vous n’êtes jamais arrivés à ce niveau. »

L’alcool aidant, certes, mais la réponse reste grandiose quand même.

Candidat # 5 : le style vestimentaire de Draymond Green

Le style vestimentaire pour chambrer l’adversaire est un grand classique en NBA, et forcément, Draymond Green devait bien s’en servir face aux Celtics. Il a commencé par faire simple pour le Game 6 en se pointant à la salle tout de noir vêtu. Ceci n’a pas échappé aux insiders locaux, et la raison était déjà toute trouvée.

It was for a funeral https://t.co/AhcKS3ZnrN — Draymond Green (@Money23Green) June 17, 2022

« Draymond Green arrive tout en noir pour le Game 6. »

« C’était pour des funérailles. »

Déjà faite auparavant par de nombreux joueurs mais toujours bon de revisiter ce grand classique. Mais le numéro 23 ne s’est pas arrêté là. Il a détourné un t-shirt des Celtics, qui se montraient en course pour la 18ème bannière au plafond du TD Garden, et l’ailier-fort des Warriors se l’est approprié à sa manière.

Sur ce t-shirt, on y voit une bannière vide, que Green a bien pris soin de remplir au marqueur avec le nom des Warriors, et en rajoutant « Non, peut-être en 2023 » à l’attention des Celtics. Sauvage.