Est-il possible de résumer l’ensemble de la saison 2021-22 en l’espace d’une vidéo de seulement dix minutes ? C’est le challenge qu’a décidé de relever Rob Perez, connu sous le blaze de WorldWideWob sur Twitter. Le résultat est juste en-dessous et spoiler, c’est une masterclass.

Les plus grandes actions, les plus gros fails, les meilleures déclas, les plus beaux moments, les passages les plus délirants… Rob Perez a réussi à compiler tout ça de la meilleure des manières pour nous offrir une vidéo qui fera clairement votre week-end (sauf si vous êtes fan des Lakers). Il y a absolument tout ce qu’il faut, peu importe les goûts et les couleurs. Les tomars de Ja Morant, le Slam Dunk Contest pourri de février, la légendaire Draft du All-Star Game avec LeBron et KD, les fans des Knicks qui s’enflamment en pleine rue, les Wolves qui célèbrent comme s’ils venaient de gagner le titre, et plein d’autres choses encore. On ne va pas tout vous lister car sinon c’est pas drôle mais clairement, ça vaut le coup d’œil. Alors si vous avez dix minutes devant vous, un conseil : posez-vous tranquillement, prenez un truc à grignoter ou à boire, et appréciez.

A year unlike any other. This was the 2021-2022 NBA Season. pic.twitter.com/NSWJlHNAPV — Rob Perez (@WorldWideWob) June 17, 2022

« A year unlike any other. » Pas de doute, il s’en est passé des choses cette saison. Une saison qui vient tout juste de se terminer avec le titre des Warriors, mais une saison qu’on n’est pas près d’oublier.