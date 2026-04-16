Le Orlando Magic vit une saison catastrophique et est à 48 minutes de manquer les Playoffs, ce qui serait un échec retentissant. Un match à la vie à la mort, ce vendredi face aux Hornets, équipe contre laquelle ils ont eu beaucoup de mal cette saison comme l’a rappelé Paolo Banchero en conférence de presse.

Après la défaite honteuse face aux Boston Celtics lors de la dernière rencontre de saison régulière, le Orlando Magic a remis le couvert cette nuit en s’inclinant largement face à des Sixers privés de Joel Embiid pour le premier match du Play-In.

La franchise floridienne a encore une chance de se qualifier en Playoffs. Ce vendredi, ils recevront les Charlotte Hornets pour tenter d’arracher le dernier ticket à l’Est. Une nouvelle qui n’a pas eu l’air de rassurer Paolo Banchero :

« Ils (les Hornets) ont très bien joué ces derniers temps. Ils nous ont botté les fesses cette année donc nous devons être prêts, je dois être prêt. On doit être concentrés dès le coup d’envoi. Nous avons joué dur ce soir, mais ce n’était pas assez donc nous devons faire un effort supplémentaire et je vais aussi devoir mieux jouer pour que nous remportions ce match. »

Si y’a des fans du Magic qui espéraient une suspension de LaMelo pour avoir une meilleure chance face aux Hornets, sachez que la NBA lui a simplement mis une amende (35K).

Orlando va donc devoir battre l’une des équipes les plus chaudes de NBA dans un match de la peur.

J’ai une… https://t.co/olOVsTg1ky

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2026

Il y a eu quatre rencontres entre les deux équipes cette saison :

30 octobre : victoire du Magic 123-107

26 décembre : victoire des Hornets 120-105

22 janvier : victoire des Hornets 124-97

19 mars : victoire des Hornets 130-111

Depuis que Charlotte a trouvé son rythme de croisière, ils semblent avoir mis Orlando dans le rétroviseur. Ils devront le prouver une dernière fois, ce vendredi, afin de retrouver les Playoffs pour le première fois depuis 10 ans.

Après le transfert de Desmond Bane, beaucoup imaginaient que le Magic soit un candidat sérieux au Top 3 de la Conférence Est alors se retrouver dans cette situation est déjà une anomalie. Mais si les tendances se confirment et qu’Orlando laisse filer cet ultime match à domicile, il faudra prendre le temps de faire le bilan de cette saison. Spoiler, ça risque d’être assez violent…