Steve Kerr : « Je veux remercier la NBA pour le Play-in Tournament »

Suite à la qualification des Warriors pour le match décisif face aux Suns dans le cadre du Play-in Tournament, Steve Kerr a souhaité remercier la ligue pour la création de cette formule, qui permet selon lui aux équipes de rester compétitives.

Les Warriors sont encore en vie ! Ils ont éliminé les Clippers cette nuit, après un festival de Stephen Curry. En conférence de presse d’après-match, Steve Kerr a signifié sa satisfaction quant au concept même de la compétition, qui a permis aux Warriors de compter sur le retour de Stephen Curry.

« On a fini 10e. On est chanceux d’être ici. On n’aurait certainement pas été là il y 7 ou 8 ans, on aurait déjà été en vacances. Je veux remercier la ligue pour la création du Play-In Tournament. Merci Adam. C’est pourquoi Steph est revenu. Tout ceux qui pensent qu’il aurait dû s’arrêter pour le reste de la saison… ce n’est pas ce qu’il est. S’il peut jouer, il jouera. Et c’était juste incroyable à regarder. »

Effectivement, il y a quelques années (avant 2020), les équipes hors top 8 étaient directement envoyées en vacances. Pour autant, après cette dose d’euphorie, il faut vite se remettre au travail : le match contre les Suns attend les Warriors ce vendredi, et ces derniers n’ont sans doute pas l’intention de manquer les Playoffs. Avec une équipe physique, le défi sera de taille pour des Dubs qui patinent depuis déjà un sacré moment en termes de compétitivité.

Steve Kerr: “This is why Steph came back. Everyone out there who thought Steph should take the rest of the year off…*bangs table*…this is what he does.” pic.twitter.com/bfMeeS3QZC

— Anthony Slater (@anthonyVslater) April 16, 2026