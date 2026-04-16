Kawhi Leonard et les Clippers, la fin de l’aventure ?

En s’inclinant face aux Warriors cette nuit au Play-in Tournament, les Clippers vont rater les Playoffs pour la première fois depuis 2022. Une élimination prématurée qui pourrait bien signifier la fin officielle de l’ère Kawhi Leonard à Los Angeles.

« Laissez-moi pleurer encore un peu sur cette défaite. On en discutera le moment venu. »

Quand Kawhi Leonard a été interrogé sur son avenir aux Clippers après la défaite contre Golden State, il n’a pas voulu se projeter. Mais il existe clairement un scénario dans lequel la dernière image de Kawhi à Los Angeles, c’est celle d’un money-time raté où il s’est fait éteindre par Draymond Green.

Kawhi Leonard a-t-il joué son dernier match aux Clippers ?

Il a encore un an de contrat (50 millions de dollars) et on verra ce que donne l’enquête Aspiration. Mais vu la direction prise par les Clippers récemment et les dernières rumeurs de transfert, c’est pas impossible… pic.twitter.com/sR5Kqi9tla

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 16, 2026

Pour rappel : Kawhi Leonard entre théoriquement dans sa dernière année de contrat à 50 millions de dollars en 2026-27. On dit « théoriquement » car on ne sait toujours pas ce que la NBA va décider concernant l’affaire Aspiration et les sanctions qui pourraient en découler. D’après certaines rumeurs ces dernières semaines, le contrat de Kawhi pourrait carrément être annulé, le propulsant sur le marché des agents libres une année plus tôt que prévu.

Sans forcément atteindre cet extrême là, il existe aussi un scénario crédible où Leonard se fait transférer par les Clippers. Vous vous demandez peut-être où est l’intérêt sachant que Kawhi a réalisé l’une de ses meilleures saisons en carrière, avec 65 matchs joués sur 82. Mais c’est justement cette belle campagne de Leonard qui pourrait pousser Los Angeles à s’en séparer. La cote de Kawhi est remontée en flèche, alors il y a une vraie opportunité à saisir à un an de sa fin de contrat.

Les Voiliers ont commencé à changer de cap à la deadline en transférant coup sur coup James Harden et Ivica Zubac, alors ils pourraient aller au bout de leur idée en échangeant Leonard pour récupérer des assets afin de favoriser leur reconstruction. Les ambitions de titre ne sont plus vraiment d’actualité à Los Angeles, autant préparer l’avenir au mieux, surtout après avoir sacrifié un énorme capital draft en 2019 pour jouer le titre autour de l’axe Kawhi Leonard – Paul George.

Cette voie potentielle peut en plus être favorisée par le fait que plusieurs équipes vont désespérément chercher à se renforcer pour la saison prochaine. On pense aux Warriors (l’ironie), mais aussi et surtout au Heat, deux franchises intéressées par les services de Kawhi pour retrouver l’élite ASAP.

Yahoo Sports says Miami HEAT are the #1 destination for Kawhi Leonard if he’s traded this summer:

“Miami does have the money to make a potential Leonard trade work, and they have all their first-round picks from 2028 to 2032…”

“Kawhi can also fit on this Heat squad considering… pic.twitter.com/eWU42cNZbt

— The HEAT Realm (@WadexFlash) April 12, 2026

Alors bien sûr, les Clippers et Kawhi Leonard peuvent aussi décider de continuer encore un peu l’aventure, en négociant une extension et en essayant de construire sur la belle deuxième partie de saison qu’ils ont réalisée ensemble. Il ne faut pas oublier que les Clips peuvent récupérer un haut choix de draft à la Loterie – #5 ou #6 – après l’échange de Zubac aux Pacers, ce qui pèsera forcément dans l’équation.

Néanmoins, l’avenir du Klaw dans sa ville natale n’a jamais été aussi incertain. Stop ou encore ? Réponse dans quelques mois.

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